Ümit Milli Takım, İskoçya'dan 3 puanla döndü! İskoçya: 0 - Türkiye: 2
Ümit Milli Takım, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı 2-0 yendi.
İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Tynecastle Park'ta oynanan maçta milli takımın gollerini 28. dakikada Furkan Bayır ve 71. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini elde eden ay-yıldızlı takım, puanını 7'ye çıkardı.
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