Ümraniyespor'dan tarihe geçen galibiyet

Ümraniyespor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 19:27
Ümraniyespor'dan tarihe geçen galibiyet
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.

TOLGA CİĞERCİ GALATASARAY MAÇINDA YOK

1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip 2-1 öne geçti ve maç bu skorla tamamlandı.

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

TARİHİ GALİBİYET

Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.

Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.


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