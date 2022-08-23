Valencia, milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı renklerine bağladı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, milli futbolcu Cenk Özkaçar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İspanya'nın Valencia Kulübü, milli futbolcu Cenk Özkaçar'ın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Valencia Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Cenk Özkaçar'ın 30 Haziran 2023'e kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma dahil olması için Olimpik Lyon ile anlaşma sağlandığını duyuruldu.
Valencia kentine dün akşam gelen ve bugün imzayı atan 21 yaşındaki defans oyuncusu Cenk, İspanyol basınına yaptığı kısa açıklamada, "Valencia'ya Gattuso için geldim. Onun teknik direktörlüğünde çalışmak için çok heyecanlıyım. Onunla konuştum ve şimdi başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
VALENCIA'DA OYNAYAN İKİNCİ TÜRK OLACAK
Cenk, son olarak geçen sezon Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında forma giymişti.
İspanyol basını, Valencia'nın, Cenk'in bonservisini satın alma hakkını kullanması halinde Olimpik Lyon'a 5 milyon Euro vereceğini iddia etti.
Cenk, 2010-2012 yılları arasında Valencia'da oynayan Mehmet Topal'dan sonra bu kulüpte forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak.
La Liga'da bu sezon Getafe'de Enes Ünal ve Valencia'da Cenk Özkaçar olmak üzere iki Türk futbolcu forma giyecek.
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