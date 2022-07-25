Victor Osimhen: Kim Min-Jae kalitemizi artıracak

Napoli'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Kim Min-Jae transferi hakkındaki düşüncelerini aktardı. Osimhen "Kim Min-Jae, kalitemizi artıracak. Çok az kişi şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi düşünüyor ama biz çok güçlü olacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:49
Victor Osimhen: Kim Min-Jae kalitemizi artıracak
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe'den transfer edilmesi gündemde olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KİM MİN-JAE, KALİTEMİZİ ARTIRACAK"

İtalyan basınına konuşan Osimhen, kendisine yöneltilen, "Napoli'de eski oyuncular ayrıldı ve Kim Min Jae gibi oyuncuların takıma katılması bekleniyor. Takımın kalitesine güveniyor musun?" sorusuna, "Kim Min-Jae, kalitemizi artıracak. Çok az kişi şampiyonluk için mücadele edebileceğimizi düşünüyor ama biz çok güçlü olacağız. Artık geçen sezondan daha iyiyiz. Napoli, kesinlikle artık çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 32 maçta 18 gol 2 asistlik performans sergilemişti.


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