Villarreal, deplasmanda farklı kazandı
İspanya Ligi ekibi (La Liga) Villarreal, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 5-1'lik skorla mağlup etti.
İspanya La Liga'da Villarreal, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Ligin 36. haftasında oynanan karşılaşmayı Villarreal, 5-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. ve 88. dakikada Alfonso Pedraza, 27. dakikada Juan Doyth, 38. dakikada Paco Alcacer ve 45. dakikada Pau Torres kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü ise 21. dakikada Sergi Guardiola'dan geldi.
Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 56 yaptı. Rayo Vallecano, 42 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Rayo Vallecano, Mallorca deplasmanına gidecek.
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