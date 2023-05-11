West Ham United - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiliz West Ham United, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final turu ilk maçında kendi sahasında Hollandalı AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
David Moyes'un yönetimindeki West Ham United, yarı final ilk maçında kendi sahasında Pascal Jansen'in takımı AZ Alkmaar'ı konuk edecek.
WEST HAM UNITED - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
WEST HAM UNITED - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
West Ham United, turnuvanın çeyrek final turunda Gent'i toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
AZ Alkmaar ise iki maçın toplamında 2-2 berabere kaldığı Anderlecht'i penaltı atışlarında 4-1 yenerek yarı finalist olmuştu.
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