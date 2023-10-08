West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:34
West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 2-0 mağlup etmişti.

West Ham United ise kendi evinde ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 yenmişti.


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