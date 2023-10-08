West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Newcastle United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley'yi 2-0 mağlup etmişti.
West Ham United ise kendi evinde ağırladığı Sheffield United'ı 2-0 yenmişti.
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