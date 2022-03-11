Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, trafik kazası geçirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Gevrek'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 15:47
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, trafik kazası geçirdi
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Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.

Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




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