Zalgiris - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgiris, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:44
Zalgiris - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Kazys Maksvytis yönetimindeki Zalgiris, kendi evinde Sasa Obradov'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

ZALGİRİS - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

ZALGİRİS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Zalgiris, EuroLeague'de oynadığı son maçta Alba Berlin deplasmanından 64-62 mağlup ayrılmıştı.

Monaco ise deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 89-85 mağlup olmuştu.


Zalgiris monaco euroleague

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