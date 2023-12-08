Zalgiris - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Zalgiris, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Kazys Maksvytis yönetimindeki Zalgiris, kendi evinde Sasa Obradov'in ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.
ZALGİRİS - MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?
Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
ZALGİRİS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Zalgiris, EuroLeague'de oynadığı son maçta Alba Berlin deplasmanından 64-62 mağlup ayrılmıştı.
Monaco ise deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 89-85 mağlup olmuştu.
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