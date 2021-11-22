Zinedine Zidane'dan Manchester United'ın teklifine ret

22 Kasım 2021 Pazartesi, 20:30

Önceki günlerde Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktörlük görevi için Zinedine Zidane'ı düşünüyordu.

İspanyol basınında yer alan haberde; Zidane'in bu teklifi, İngilizce dilinin yetersiz olması ve eşinin İngiltere'ye taşınmak istememesi nedeniyle reddettiği aktarıldı.

Ayrıca aynı haberde Zidane'ın gelecekte PSG ya da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği yazıldı.

Manchester United'da Solskjaer'in gönderilmesinin ardından takıma şuan geçici olarak Michael Carrick teknik direktörlük yapıyor.