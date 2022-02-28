Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. 1 Mart Salı saat 20.30'da oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları hafta içinde oynanacak. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Salı:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler
Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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