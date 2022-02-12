Zlatan Ibrahimovic, kendisine aldığı hediye ile gündem oldu

12 Şubat 2022 Cumartesi, 08:57

Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, doğum gününde kendisine aldığı hediye ile araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Ibrahimovic, 40. doğum gününü kendisine aldığı Ferrari SF90 Stradale ile kutladı.

Üstü açılan, altın renkli Ferrari SF90 Stradale için 450 bin Euro (Yaklaşık 7 milyon TL) ödeyen Zlatan Ibrahimovic, İngiliz basınında yer alan habere göre Milano sokaklarında yeni arabası ile tur atarken görüntülendi. İsveçli yıldız, Ferrari SF90 Stradale’ye sahip olan dünyadaki 500 kişiden biri oldu.

Zlatan Ibrahimovic’in garajında Ferrari Monza SP2, Porsche 911 Targa 4S, Ferrari Enzo, Ferrari F360, Ferrari F430 Spider, Maserati GT MC Stradale, Lamborghini Urus ve Porsche 918 Spyder da bulunuyor.