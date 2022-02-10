Trabzonspor'da Marek Hamsik antrenmanda yer almadı

10 Şubat 2022 Perşembe, 22:15

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında zirvenin sahibi Trabzonspor, ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 13 Şubat Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde perşembe günü antrenman yapan bordo-mavili takım iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular da teknik ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

HAMSIK'İN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

İttifak Holding Konyaspor maçında sahada olabilmesi için sağlık ekibi tarafından özel çaba harcanan Slovak yıldız, perşembe günkü idmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

