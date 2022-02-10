Trabzonspor'da Marek Hamsik antrenmanda yer almadı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Trabzonspor, ligde 25'inci haftada oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Slovak futbolcu Marek Hamsik, ağrıları nedeniyle idmana katılmadı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında zirvenin sahibi Trabzonspor, ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 13 Şubat Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde perşembe günü antrenman yapan bordo-mavili takım iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular da teknik ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
HAMSIK'İN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor.
İttifak Holding Konyaspor maçında sahada olabilmesi için sağlık ekibi tarafından özel çaba harcanan Slovak yıldız, perşembe günkü idmanda takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
İlgili Haberler
- Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile Trabzonspor karşılaştı
- Fenerbahçe ve Trabzonspor'un PFDK'ye sevk edildiği açıklandı
- Emrehan Gedikli Trabzonspor'da
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 76 barodan elektrik zammına ilişkin ortak açıklama
- Diyanet kripto paraya da el attı: Caiz mi?
- Giresun’da Fenerbahçe alarmı!
- Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
- Ölü bulunan 8 köpekte zehirlenme şüphesi
- 'Bungalov dolandırıcısı' yakalandı
- Son çeyrek finalist belli oldu
- İstanbul’da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
- Kabine ve bir kurumda değişim iddiası
- CHP, faturayı binaya astı: Ödemiyoruz