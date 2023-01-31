Göztepe, Traore'yi duyurdu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:45

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:45

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, ara transfer döneminde Michee Ngalina ve Hikmet Çiftçi’den sonra 22 yaşındaki Fransız futbolcu Aliou Traore’yi renklerine bağladı.

Sarcelles Jugend Akademisi'nde futbol kariyerine başlayan Traore, PSG genç takımı, Manchester United U18-U23, SM Caen, Parma ve Frosinone Calcio takımlarının formalarını giydi. 22 yaşındaki orta saha Fransa U16 ve U19 Milli Takımlarında da oynadı.

U19’A DENNIS GELDİ

Öte yandan Göztepe, U19 Takımına da Nijeryalı Anthony Junior Dennis’i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayıp lisansı çıkarılan 2004 doğumlu oyuncu, Bandırmaspor galibiyetinin ardından Göztepeli oyuncularla sevinç karelerinde yer aldı.