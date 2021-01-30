"AK Partili olarak söylüyorum" dedi ve destek gördüğü partiyı açıkladı
CHP PM üyeleri Eren Erdem, Sevgi Kılıç ve CHP Beykoz Gençlik Kolları üyeleri, semt semt gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi. CHP heyetinin sohbet ettiği çift, ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, hiçbir destek göremediklerini söyledi. Kadın, "CHP böyle şöyle diyorlar ama ben bir AK Partili olarak söylüyorum; bugüne kadar tek CHP’den yardım geldi bu eve" dedi.
Ekonomik krizin giderek etkisini hissettirdiği Türkiye'de bir feryat da İstanbul'daki esnaf ve vatandaştan geldi. CHP PM üyeleri Eren Erdem, Avukat Sevgi Kılıç ve CHP Beykoz Gençlik Kolları üyelerinin ilan edilen desteklerden, yardımlardan yararlanamadıklarını anlatan karı-koca esnaf ile sohbetleri şöyle gelişti:
Vatandaş (kadın): Sürekli kaydımız düşüyor.
Vatandaş (erkek): Muhasebeciyle beraber gidiyoruz kayıt yaptırıyoruz.
Eren Erdem; Yani kısa çalışma ödeneği alamadınız mı?
Vatandaş (erkek): Hayır alamadık. Hiçbir şey alamadık. Geçen sene de pandemide alamadık bu pandemide en azından gelseydi bir şekilde sürdürebilirdik.
Eren Erdem: Tabii en azından bir yaraya merhem olurdu.
Vatandaş (erkek): Bana dedikleri kaydınız bulunmamaktadır. Gidiyoruz kayıt yapıyoruz ay sonu geliyor yine "Kayıt silinmiştir" diyor. Bunu vermemek için yapıyor diyorum ben. Yapacak bir şeyimiz yok.
Eren Erdem : Biz dediğim gibi yanınızdayız
Vatandaş: Allah razı olsun
Eren Erdem : Geldik sizleri yerinde dinlemek istedik. Çünkü Genel Başkanımıza bunu duyuracağız.
Vatandaş (kadın): Allah razı olsun. Şunu da söyleyeyim gerçekten CHP böyle şöyle diyorlar ama ben bir AK Parti'li olarak söylüyorum. Bugününe kadar bir tek CHP’den yardım geldi bu eve. Bana ve eşime.
Eren Erdem: Bir şey söyleyeyim bunu söylemenize gerek yok. Niye biliyor musunuz? Yardım dediğimiz şey zaten sizin kaynağınız, sizin verginiz. Bizim belediyelerimiz sizin vergilerinizden pay alıyor biliyorsunuz. Onu ne yapacak? Vatandaşa geri veriyor. Yani bizim anlayışımız bu. Bizim belediye başkanlarımız duyarlıdır. Elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Keşke ilk seçim bir an önce olsa hükümet olacağız. Hükümet olduk mu bunu kökten çözeceğiz bu sıkıntıları.
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