Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı: Soruşturma başlatıldı

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan kazı alanlarının kapatıldığı öğrenildi.

AA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:12

Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında bulunan Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan Düzce Hayvanseverler Derneği üyeleri durumu polise bildirdi.

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Düzce Köpek Soruşturma

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