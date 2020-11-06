Konya’da gencin tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir gencin cadde ortasında darp edildiği anlar kameraya yansıdı.
Beyşehir ilçe merkezinde, Antalya Caddesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası önünde bir genç, bir grup tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple dövülerek darp edildi. Darp esnasında yere düşen, küfürler edilen genç, kaçmak istemesine rağmen tekrar yakalayan grup tarafından dövüldü. Gencin darp edildiği anlar çevredeki bir binadan cep telefonuyla görüntülendi. Darp anının yansıdığı görüntülerde, bir kişinin grubun elinden kurtarmak isterken, “Delikanlılık mı bu 4-5 kişi dövüyorsunuz” diye seslendiği de duyuluyor.
Yaşanan kavganın ardından adrese polis ekiplerinin yönlendirildiği, ancak tarafların ekipler gelmeden adresten ayrıldığı, olaya ilişkin davacı şikayetçinin de olmadığı öğrenildi.
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