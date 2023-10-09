Bir devre yetti!
Futbolun sosyolojik yapısını seyircisinin davranışıyla yansıtan Beşiktaş, taraftarının 5 dakikalık suskunluğunu, 6. dakikada ilk kez topla buluşan golcüsü usta Aboubakar’la bozdu. Şenol Güneş’in istifasının ardından sorumluluk alan genç teknik adamlardan Burak Yılmaz’ın şansı, onu üzmeden Beşiktaş’ın gole kavuşması oldu. Rakibi orta alanda sadece Beşiktaş’ı karşılamayı düşünüp atakta olmayınca işi kolay oldu ilk yarıda küskün Kartal’ın! İstanbulspor, ikinci yarıda daha çok koşan ve mücadeleyi seçen oyun tarzına büründü, birçak fırsat da yakaladı. Beşiktaş’ın orta alana Tayfur Bingöl’ü takviye etmesi oyunun rengini değiştirdi. Geç olan, oyunu gol olarak düşünen bir orta alanın iki takım için de devreye girmesiydi. İki sezon önce şampiyonlukta takımın kurtarıcısı olan Ghezzal, bu kez 90. dakikada attığı penaltı golüyle yine “Geldim” dedi. Beşiktaş’ın artık kalan karşılaşmalarda geleceğin takımını oluşturacak düşünceye girmesi lazım. Teslim olan değil, koşanların egemen olduğu kadroyu oluşturmasını bekliyoruz. Örneğin Necip ilk kez taraftardan alkış alırken bile önemli bir mesaj verdi. İstanbulsporlu futbolculara sormak lazım gol atmadan ligde kalmak mümkün mü?
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