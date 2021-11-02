Futbola sahip çıkmak!

02 Kasım 2021 Salı

Futbol üzerinde en çok çalışılan bir spor dalı olarak artık “endüstriyel” alanda da para gücüne erişti! Yanlış veya doğru, bu durum futbola zarar veriyor. Heyecanı ve toplumu peşinden sürükleyen uluslararası olma niteliğini yaralıyor. Kuruluş olarak her şeyi yapılandıran ama aslında kirli işleri de içine alma kokusu var. Saha içi sanki dışarıdan etkilenmiş gibi. Hakemlik paralı ve ayrıcalıklı bir sınıf oldu. Ülkeler kendi yıldızlarını piyasaya sürmek yerine hazıra ve pazarlamacı denilecek alakasız, sadece izleyenlere teslim edildi. “Malı satma” adına biraz futbol dünyasına egemen olan hatta takımı çalıştırana kadar karıştıkları bir paralel futbol dünyamız var artık. Arsadan borsaya, çabuk, altyapısı zayıf olan bir “oldubittiye!” geçtik. Kalite düştü ve gördüğümüzü en iyi sanmaya başladık. Bu futbolun iflasıdır. Sahada oynanan oyunlara ne diyelim? Saha dışında daha düne kadar “Hocaların hocası olma” kabullenişimi bir anda yasaklayan kimler? Konu ben değilim örnek canlı!

Bir teknik adam hak etmediği bir sahiplenme ile dünya çapında sansasyonel bir yıldız oyuncuyu yok kabul edip futbolcuyu cahilce sadece koşan, dağınık olma yapısı ile oynatmaya çalışarak kulübün forma kalitesi altında ezilmiştir! Taktik ve kurgu, yaratıcılık olmadığı için mekanik yapı ile geçiştirilmektedir. Bir başka oyun bozan da “Takımı gençleştiriyorum, üç yıl daha buradayım” yatırımı ile umut ve doğru için kendisine ram olanları unutuyor. Daha da acısı değişime emek verenlerden hiç söz edilmemektedir. Başkanlar işin içine biraz da itici güç olarak beklenen hedefi koysunlar. Dünya paralar alan ve bu yüzden neredeyse bizde de 20 bine yakın diplomalı teknik adam barındıran ülke olarak futbol buralarda olamazdı. Afrika’ya yıllarca önce eğitimcisini gönderen ülkeler kaymağını yiyorlar! Biz ise hâlâ “Penaltı, gol mü, değil mi” enstantaneleri ile oyalanıyoruz. Gerçek belli, yurtdışında başarılı olmaktır!

En hazin sınavımız ünlü takımlarda yurtdışında başarı ile oynayan gençlerimizden oluşan ulusal takımımızın durumudur. “Acaba neden” diye düşünürken futbolu biraz daha iyi oynayan Trabzonspor’da futbolcu, Abdullah Avcı ile yönetimin uyumuna dikkat etmek olmalıdır.

Şimdi ben doğrulara biraz çanak açtım ve yanlış mı yaptım?