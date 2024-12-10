Rol çalıyorlar!

10 Aralık 2024 Salı

Türkiye’de futbol maalesef hakem kararları üzerinden okunmak zorunda bırakılıyor. Son yıllarda sahadaki futboldan çok, hakemlerin verdiği, vermediği kararlar gündemde. VAR gelince bu sorun ortadan kalkar diye düşününler fena yanıldı. VAR geldi ama hakem tartışması bitmedi hatta daha da alevlendi. Sahada çalınan bir düdük, VAR’dan gelen bir karar; kulüpleri, başkanları, taraftarları birbirine düşürmeye yetiyor. Oyunu, futbolun gelişimini düşünen yok. Hep söylüyorum, ülkemizde futbol gelişecekse, bu, liyakatli kadroların gerçek eğitimi vermesiyle olacak. Barış Alper Yılmaz’a yapılan hareket herkesin yüreğini burktu. Sivaslı Manaj, aynı işten ekmek yediği rakibine bile isteye sakatlamaya yönelik hareket yaptı. Bir futbolcu böylesine gaddarca hareket etmeyi hangi psikoloji altında düşünür anlamak mümkün değil. Ama hakem Turgut Doman, VAR’dan bu müdahaleyi izleyip hâlâ kırmızı kart vermediyse, sorunu mantıkla izah etmek güç. Hakemler ve VAR yine futboldan, oyundan rol çaldı!