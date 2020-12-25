Özgüven farkı

25 Aralık 2020 Cuma

Beşiktaş dün gece Ankara’da şehrin takımı MKE Ankaragücü ile oynarken Siyah-Beyazlıların dikkat çeken özelliği kendisini zirveye taşıyacak 3 puan olacaktı. İyi niyetli mücadele veren genç Başkent ekibi son derece savaşçı ve koşan bir oyun tarzı seçerek ilk bölümde en az iki tane gol kaçırdı. 18. dakikada Emre Güral’ın yararlanamadığı pozisyon çok önemliydi. 24. dakikada Larin’in kafa ile ağlara gönderdiği top nizami bir goldü.

Çok koşan, heyecanlı bir mücadele içinde görülen Sarı-Lacivertli Başkent ekibi rakibinden daha konsantre olsa da, klas ve kalite farkı yaratan oyuncular dikkat çekti. Orta alanda ağır kalan Beşiktaş, Mensah, Ghezzal ve Rosier’in katılımıyla kontrollü oyunu seçerken, forvette geçen maçı golcüsü N’Koudou yoktu. 10. dakikada Lobjanidze kaleci Ersin’i geçmesine rağmen topu dışarı atarak Emre ile beraber büyük ölçüde maçın kaderini çizdi.

Beşiktaş belirttiğim gibi orta alanda teknik kapasitesi rakibine göre üstün, topu iyi kullanmayı ve pozisyon üretmeyi beceren Atiba, Ghezzal, Mensah ile Larin ve Aboubakar’a teknik ve taktik üstünlükleriyle pozisyon üretmeye çalıştılar. Ama tempoları düşüktü. Sergen Yalçın’ın sakin göründüğü mücadelede FenerbahçeBaşakşehir maçındaki hakem gerginliğinin etkisi vardı.

61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal’ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Vida, Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-0 geriye düşmesine rağmen Ankaragücü ise mücadeleyi bırakmadı. Beşiktaş, Başkent’te üstün oynamadan kazanmayı başarırken, bu önemli galibiyetle zirve yarışında iddialı duruma geldiğini ve mücadeleyi farklı bir boyutta sergileyeceğini taraftarına gösterdi.