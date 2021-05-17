Tebrikler şampiyon

17 Mayıs 2021 Pazartesi

İki hafta önce Beşiktaş’ın şampiyon olacağını söylemek tahmin olamazdı. Ama Karagümrük ve G.Saray yenilgisi ile bir anda futbol dünyamız yeni adayları milimetrik farklarla yandaşlık ölçeğinde konuşmaya başladı. Beşiktaş’ın bu yıl ligde maddi sıkıntılar ve kadro yetersizliği ile başarısız olacağı kesin gibi konuşuluyordu. Ahmet Nur Çebi bu düşünceyi yıkacağını işaret adına Fikret Orman yönetiminden ayrılmıştı. Kaybedilen futbolcular kapatılan TV ve satılan birçok varlıklar geleceği karartmıştı. Bir anda Çebi, özelliği ile elini taşın altına koyan yönetim görev almak isteyen Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak seçti. Bu kararda bazı dış etkiler oldu ama gerçekten kadro yetersizliği vardı. Birçok futbolcu ayrılırken başta kaleci eksikliği olmak üzere kadrodan umutsuzdu! Bu gerçekten yola çıkılırsa Beşiktaş’ın şampiyonluğu çok anlamlıdır.

Genç Ersin kalede yer alırken kadronun en büyük şansı örnek futbolcu Atiba ve Ghezzal oldu! Golleri, asistleri ile takıma can katan bu oyuncular stili ile de akılda kalan başarılı işler yaptı! Larin’i golcü yapan ve Aboubakar ile önemli eşiği aşan Beşiktaş zaman zaman sıkıntı yaşasa ve tepkilerini dışa vuran Sergen Hoca ile zor günler görse de kadro genelde kendini kanıtlama şansı bulan futbolcularla anlamlıydı. Rosier, Josef, N’Koudou Sergen Hoca’ya çok şey borçludurlar. Ayrıca evini ipotek ettiren başkan Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ’ın yönetim gayretleri bana geçmişte fabrikasını dahi riske eden rahmetli Gazi Akınal’ı hatırlattı!

Son iki haftada alınan yenilgi taktik ve aşırı güven sayılacak hava Göztepe maçına taşınırken gözyaşları ve heyecan dolu anları da getirdi. Skorlarda hiç alakası olmasa da başarılı sonda, Sivasspor ile teknik direktörü büyük Beşiktaşlı Rıza Çalımbay’ın ve takımının da katkısı vardır. Beşiktaş’ın umulmaz başarılı saha içi gayreti ve oyun anlayışı Sergen’i de içine alan ama yaratıcılarını asla konuşmak istemeyen futbol ekolünün katkısı da vardır. Şerefli ama aşılamayan ikinciliklerin ve saha mücadelesinin yeniden kanıtıdır bu başarı. Emanete sahip çıkılmıştır. Çağdaş futbol gerçeğini, sahadan hakemlerin hata yapsalar da aşılacağını göstererek şampiyon olunacağını futbolun yalnız futbol olması gerçeğini bu zor günlerde bize yaşattığı için; başta Sergen Yalçın, yönetim ve futbolcularını kutluyorum.