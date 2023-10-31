Tempo ve oyun yok
Hem babası hem kendisi eski öğrencim olan Burak Yılmaz’ın takımı Beşiktaş, aksiliği terketmiş görülen Sumudica’nın çalıştırdığı Gaziantep FK karşısında ilk yarı etkin ama pozisyonsuz baskı kurdu! Sakatlanan Ghezzal oyuna devam edemedi.
Sahaya Cumhuriyet Bayramımızın coşkusuyla çıkmalarına rağmen Beşiktaşlı futbolcular yetersizdi. Genç takımdan gelen Yakup Arda yenilik olarak oyuna girse de sistemi zorlayan bir görüntü vermedi. İki yenilik vardı. Birincisi Burak’ın “prosedür gereği” olması gereken yardımcısı Hari Vukas ve tribünde açılan Akaretler’den Cumhuriyet’e pankartı! Kaleciler ilk yarı çok az topla buluştu. İkinci yarı 63. dakikada kafayla bu sezonun ilk golünü atan Salih, sonrasında yerini Hadziahmetovic’e bıraktı. O da üst üste iki sarı görüp gereksiz yere oyundan atıldı. Görünen o ki Beşiktaş, Gedson da olsa tempo ve oyun olarak etkili olamıyor, bekleneni bu yıl veremeyecek! İkinci golü bulan Beşiktaş’ı gelecek günlerde daha iyi görmemiz için Burak Hoca’nın, Cenk’e daha çok şans verip oyun taktiğini ona uygun seçme gerçeğini kabul etmesi lazım. Çünkü o bir golcü!
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