Yeni bir dönem

07 Ağustos 2022 Pazar

Beşiktaş’ın maddi sıkıntısı yeni bir dönemi başlattı. Valerian İsmael belki de hayatının en zor işinden en kârlı kişi olarak çıkabilir. 3 özkaynak gencinin yanında üç de yedek bekleyenler onun sermayesidir. Zor şartlarda gelen Weghorst, Muleka, Masuaku belki de kaderlerini değiştirecek bir başarıya yazıldı. Ligin ilk maçında Saiss ile hep eleştirilen Necip’in, savunmanın önündeki Ghezzal’ın, bu yıl kendinden bahsettirecek olan Salih’in ve genç Kartal Kayra’nın çok başarılı olacağını sanıyorum. Hani derler ya “Kötü komşu adamı ev sahibi yapar” diye. Çok pozisyon olmasa da N’Koudu’nun oyuna girmesiyle Beşiktaş daha da hızlı. Bunu bir kez daha gördük. Bu yıl Beşiktaş ve belki de liglerimiz zorunlu olarak daha iyi mücadele verecektir. Dün gece bu heyecanı unutan ama yakında daha da bütünleşecek bir seyirci izledim Vodafone Park’ta. Bu önemli bir ışıktır. Cenk Tosun’un golü ofsayt nedeniyle sayılmadı, Beşiktaş baskısını giderek artırdı. 90+6. dakikada Ghezzal sahneye çıktı ve Siyah-Beyazlılara aradığı golü getirdi. İsmael Hoca kanımca bu takımla çok konuşulacaktır. Bu da Beşiktaş’ın bu yılki özelliği olabilir.