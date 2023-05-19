19 Mayıs 2023 Cuma

Bugün 19 Mayıs. Mustafa Kemal’in kurtuluşa giden ilk adımı olan Samsun’a çıkışının 103. yıldönümü. Mustafa Kemal’in öncülüğündeki “Kuvvacı”lardan yüzyıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde demokrasi ve insanca yaşam savaşımcıları aynı yolu yürümek istiyorlar. Demokrasiye varan yol bu kez sandıktan geçiyor. Kılıçdaroğlu ile birlikte, kurtuluş yolunun yürünebilmesi için Kemal Bey’in 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanması gerek.

28 Mayıs’ta ne olacak??

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Tayyip Bey’in önde çıkmasına karşın olayı “Erdoğan kaybetti” diye yorumlayanlar oldu. İlk turda hiçbir aday yasanın öngördüğü “yüzde elli artı bir” oranını tutturamadığından seçimin ilk turunda adayların hepsinin kaybettiği, 14 Mayıs oylamasının kazanını olmayan bir yarış olduğu söylenebilir.

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28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turun, Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, her iki tarafın da 0-0’la eşit başlayacak olması bu görüşü destekliyor.

Tek adam rejimine karşı demokrasiyi, yağma talan düzenine karşı sürdürülebilir kalkınmanın şartı üretimi öngören, hakça paylaşımı savunan emeğin kutsal değer olduğu düzeni öneren Kılıçdaroğlu’nun, iki tarafın da 0-0 başlayacakları oylamayı kazanabilmesi için, birinci turda sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin çoğunluğunu kendi yanına çekmesi ve aldığı yüzde 5.5 oranında oyla anahtar konumuna gelmiş olan Sinan Oğan’ın desteğini sağlaması gerek.

Sinan Oğan seçmeni bu turda Kılıçdaroğlu’nu destekler mi? Desteklerse karşılığında ne ister ve tabanı onun bu çağrısına uyup sandık başına gider mi? Bütün bu konularda bugün yapılacak Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesi belirleyici olacak.

AKP’nin ortağı MHP ile arası çok kötü olan Oğan’ın ikinci turda, Erdoğan’ı desteklemesinin önünde dikilen engel yalnızca Devlet Bahçeli de değil, aynı zamanda HÜDA PAR sorunu da var.

Kısacası, Sinan Oğan’ın, Kılıçdaroğlu ile anlaşması, Erdoğan’dan daha kolay.

Göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda da iki tarafın görüşleri birbirleriyle uyuşmakta.

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Anayasanın değiştirilemez maddeleri konusunda da Oğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir çelişki yok. Görülüyor ki kırmızı çizgileri de birbirleriyle uyum halinde olan tarafların destek konusunda anlaşmaları kolay ve doğaldır.

Peki Oğan’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına tabanı uyacak ve sandık başına gidecek midir? Oğan’ın ve genç tabanının milliyetçilikleri, Renancı subjektivist çizgidedir. Bu durumda CHP ile anlaşmalarının önünde bir engel yoktur. “CHP’nin bu durumunu doğru biçimde anlatabilmesi için yeterli zaman var mı” sorusunun yanıtı CHP’nin azim ve hünerindedir.

Bu konuda siyaset bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur çarşamba gecesi katıldığı Kanal 1’deki programda çok çarpıcı bir görüş ileri sürmüş ve 19 Mayıs günü yapılacak görüşmede, CHP’nin Erzurum ve Sivas kongrelerinin partisi olduğunun hatırlatılmasının yararlı olacağını söylemiştir.

Prof. Dr. Baydur’un çok çarpıcı biçimde dile getirdiği bu görüş doğrudur ama Kemal Bey’in böylesine net ve çarpıcı br “Kuvvacı” tavrı sergileyebilmesi için, CHP üst yönetiminde egemen olan kafa karşıklığından sıyrılması gerekmektedir. CHP’nin Renancı milliyetçilik ve laiklik konusundaki kafa karışıklığı, Kemal Bey’i yorgun milliyetçi ve mahcup laik bir çizgiye çekmektedir. Her şeyden önce Kemal Bey’in bu çizgiden uzaklaşması gerekmektedir.

Kılıçdaroğlu Oğan görüşmesinde bir destek kararına varılması, Kemal Bey’in ikinci turda Erdoğan’ı geçecek oyu almasına yeter mi?

Oğan’ın oy oranının yüzde 5.2 olması, tabanının çağrısına firesiz uyması halinde de desteğin yetersiz kalması sonucunu doğurabilir.

Bu durumda, CHP’nin yüksek oy aldığı bölgelerde daha önce sandık başına gitmemiş seçmenlere yönelmek gerek. CHP’nin Kuvvacı yanının hatırlanması bunlar arasında da şansını olumlu etkileyecektir.