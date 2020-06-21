Sandıktan çıkan kural Galatasaray'ı yaktı

21 Haziran 2020 Pazar

Geçen haftaki Rizespor yenilgisi sonrası, ya tamam, ya devam niteliği taşıyordu Galatasaray için Gaziantep FK mücadelesi.

Ne var ki uzatmalardaki penaltı Galatasaray'ı son 6 haftaya girerken zirvenin 8 puan gerisinde bıraktı.

Maç gerçekten ilginçti; hani uzun süre zihinlerden silinmeyecekcinsten... Türkiye liglerinde ender rastlanacak pozisyonlar yaşandı. Özellikle 13-14 dakika uzayan 90 artılar aksiyon filmini andırdı. İptal edilen gol, liglerde yıllar sonra ilk kez kalecinin topu elinden geç çıkarması sonucu verilen endirekt vuruş, penaltı.

Ne ararsanız vardı.

Hakem 6 saniye kuralını buzluktan çıkarmıştı. Ve bu kural ligi bir anlamda ziyan etti.

Evet pozisyon deneyimsiz Okan'ın geçirdiği süre göz önüne alınırsa çift vuruş olabilir; ama yıllardır uygulanmayan pozisyonun Galatasaray maçına denk gelmesi ilginç!

Keşke şu ligde verilen kararlar adil olsa da, "Kurallar niye uygulanıyor" yorumları yapılmasa.

Ama öyle bir gri ki ligimiz, insanın aklına takılıyor elbet!

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Geceye dönersek; maçın ilk bölümünde Galatasaray aslında kötü değildi. Hemen aksiyon aldılar Gaziantepspor'un kafa golüne Falcao'yla yanıt verdiler, sonra da canı istediği zaman oynayan, istediği zaman da eli belinde dolaşan Belhanda ile skor üstünlüğünü buldular.

3. golde ise Saracchi'nin gerçekten gole dönüşecek ortası ve Fegholui'nin sert olmayan ve adrese giden vuruşu ön plandaydı.

Eğer Onyekuru biraz daha dikkatli olsa maç ilk 1 saatte kopardı!

Bu maçta özellikle Donk-Marcao'suz savunma merak ediliyordu; Fatih Terim'in tercihi Ahmet Çalık- Lemina'ydı, ki beklenildiği gibi uyumsuz görüntü çizdiler. Zaten Ahmet de son adamı indirip kırmızı gördü, vasatın vasatıydı!

10 kişi kaldıktan sonra önce Seri savunmaya çekildi, sonra oyuncu değişikliği ile Taylan Antalyalı defansın göbeğine geçti. Sakatlıktan yakasını kurtaramayan Galatasaray'da Falcao da sekmeye başladığında skor 3-1'di. Kenara geldi, takımın 9 kişi oynadığı anlarda Gaziantep kendisini umutlandıran golü attı. Belki hemen değişiklik yapılsa bu gol olmazdı.

Kırılma anıydı; gerçi golü atan oyuncu uzaktan şutu çektiğinde kaleci Okan'ın önü bir başka Gaziantepli oyuncu tarafından perdelenmişti ama hakem temiz gol dedi. İşte o anda akıllar Ankaragücü-Başakşehir maçında karbon kopya pozisyonda Hüseyin Göçek'in skoru 2-0'a getirecek Ankaragücü golünü nasıl iptal ettiği akıllara geldi; demek ki hakemler bu yıl da takıma göre düdük çalıyor.

3-2 sonrası Jimmy, Lines ve Sekidika oyuna dahil oldu; Gaziantep eşitlik için saldırırken Galatasaray kapandı da kapandı. Maç 3-2 bitebilirdi, ancak kader ağlarını örmüştü!

Ve geceye damgasını vuran pozisyon uzatlamalarda gerçekleşti. Gaziantep 2 kez Okan'ı zorladı, 3.'sünde Kayode röveşata ile topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesinin ardından Gaziantepli oyuncunun Jimmy'ye faul yaptığı belirledi; bir anlamda Galatasaray VAR'dan dönüyordu.

Ancak, maç iyice uzamıştı.

Galatasaray yorulmuştu; Gaziantep yüklendi de yüklendi! Dakikalar 100'e gelirken hakem Ulusoy, Galatasaray'ın deneyimsiz kalecisi Okan'ın topu elinden çıkarmaması nedeniyle 6 saniye kuralını işletti; Okan gerçekten uzun süre topu elinde tutmuştu ve çift vuruş kararı verdi; belki de yıllar sonra Türkiye'de ve Avrupa'da ilk kez böyle bir karar alınıyordu.

Anlaşılan iptal ettiği golün etkisinde kalmıştı, kendince ödeştirmişti pozisyonları!

Galatasaray barajını kurdu, Gaziantep topu paslaşarak kullandı, Sekidika rakibinin şut atmasına engel olmak için ayağını uzatınca pozisyon penaltıya dönüştü. Dakikalar 100'ü gösterirken gelen penaltıyı Maxim ağlara gönderince maç 3-3 bitti.

Galatasaray bu sonuçla artık şampiyonluk yarışından koptu;şimdi Sivasspor ile çekişecek. Gel gelelim, bu maçın uzatmalardaki son 13-14 dakikası TFF'yi de MHK'yi de sallar; çünkü Galatasaray'ın şöyle bir itirazı olacak:

"Gücünüz Galatasaray'a mı yetti, 6 saniye için çift vuruş vermeye.."