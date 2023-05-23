Yol yordam bilmemek!
Geçen hafta sonu Torino’da Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali vardı. İtalya’nın kuzeyini etkileyen yağmur nedeniyle salon tamamen dolmasa da coşkulu bir voleybol gecesi yaşandı 20 Mayıs’ta. Kadınlar finalinde iki Türk, erkekler finalinde ise iki Polonya ekibi mücadele etti. Vakıfbank, İtalyan yıldızı Egonu’nun yıldızlaştığı maçta Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenip kupayı alırken, kulüplerin omuzlarında yükselen Türk voleybolunun geldiği nokta alkışı hak eder cinstendi. Şampiyon Vakıfbank, Avrupa ikincisi Eczacıbaşı ve Şampiyonlar Ligi’ne son dörtte veda eden lig şampiyonu Fenerbahçe Opet’i kutlamak gerek. Büyük yatırım yapıyorlar. Eczacıbaşı, ülkede kadın voleybolunun lokomotifi. Son dönemde Faruk Eczacıbaşı ve Erdal Karamercan’ın motivesiyle sürekli zirvede kendine yer buluyorlar. Keza, 2000’lerde Aziz Yıldırım, şimdilerde Ali Koç’un futbol dışı branşlara verdiği önem Fenerbahçe’yi tepede tutuyor.
Devlet bankası Vakıfbank’ın, milyon Avro’ların döndüğü transfer piyasasında sürekli yıldız isimler alarak piyasayı yükseltmesi ise branşı cazip hale getiriyor! Gelgelelim bu finalde devlet ayağı eksik kaldı. Nasıl Mersin Milletvekili Nureddin Nebati hâlâ ekonominin başındaysa (dövizin çıldırışından belli), Süleyman Soylu İstanbul Milletvekilliğini icra etmeyip İçişleri Bakanlığı rolünü oynuyorsa, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da gelir, seremonide iki kulübün kaptan ve başkanlarının elini kaldırırdı. Ama “devlet” ayağı eksik kaldı.
BORÇLU BAŞKANA KIYAK!
Adı lazım değil, bir federasyon başkanı
var. Kardeşi FETÖ’den sabıkalı, ama
oralı olmuyor. Suç şahsidir deyip
geçersek, aynı kişinin İstanbul’da bir
AVM’nin sahibi olduğunu biliyoruz.
Parasında pulunda değiliz, ancak
Anadolu yakasındaki bu AVM için
kullanılan yüklü banka kredisinin geri
ödemeleri aylardır durmuş. Çiftçiye
kredi vermeyen, hayvan çiftlikleri
işletenlerin geri ödemelerinde geciktiği
gün hacze giden söz konusu banka,
acaba bu federasyon başkanının borcu
için niye işlem yapmaz bilinmez. Gerçi
benzeri “kıyak” Kemer Country’nin
alımı sırasında da eski bir federasyon
başkanına yapılmıştı, şimdilerde
neredeyse milyar dolarlık rantın sahibi
oldu. Ne diyelim, devlet bankalarının
gücü, çiftçiye, emekliye, emekçiye
yetiyor, ama çakarlı araçlarla dolaşan
federasyon başkanlarına yetmiyor!
Yani “devlet” bankası yarın öbür gün
koltuğunu kaybetme olasılığı bulunan
bir federasyon başkanına, “Borcunu
öde” diyemiyor! Ne d
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