Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Adam, kadın ve kedi

12 Haziran 2024 Çarşamba

Yazı başlığına aslında bir de martı yavrusunu (ya da yavru martıyı) eklemek gerekiyordu ama sığmazdı.

Sıcak, meteoroloji diliyle “mevsim normalleri üstünde” idi ve daha da yükselme eğilimindeydi.

Adam, iki katlı küçük yazlık evin üst katındaki yatak odasında yatağa sırt üstü uzanmış, vantilatörün üflediği rüzgârda serinlemeye çalışarak gazeteye birkaç saat içinde göndermesi gereken köşe yazısı için konu düşünüyordu.

Ne yazmalı?

Konu başlığı bu iki sözcük bile olabilirdi.

Gerçekten ne yazmalı? O ve başka yazarlar yazılabilecek, yazılması gereken her şeyi yazmadılar mı?

Adam, köşe yazılarını topladığı kitaplarını düşündü.

 Yirmi, otuz, daha da önceki yıllarda yazılmış yazılar, sanki dün, bugün yazılmış gibi duruyorlardı...

Aynı sorunlar, aynı konular, aynı eleştiriler, varsa eğer aynı ya da benzer çözüm önerileri...

“Hay Allah!” dedi kafa sesiyle adam, “Yeni ne yazmalı, ne yazılabilir?”

Derken, “Her yerde kötülük var” diye bir yazı başlığı geçti aklından...

Fena olmazdı böyle bir başlık, ünlü Fransız şarkısını anımsatsa da...

Yoksa her şeyi bir yana bırakıp o şarkı üzerine mi yazsaydı...

Hiç de fena değildi sözlerin Türkçe çevirisi...

Fransızcası sadece ve basitçe “Kar Yağıyor” olan ilk dizenin Türkçeye “Her yerde kar var” diye çevrilmesi belki aslındakinden daha güzeldi...

Al sana bir çeviri konusu. Şiir çevirisi nasıl olmalı? Aslına uygunluk ne demek?

“Saçmalama” dedi kafa sesi. “Her yerde kötülük var”dan geldiğin yere bak... “Yaptığın şey küçük burjuvalık değil de ne!...”

Ağlayacak gibi oldu adam... Çünkü kafa sesinin söylediği yanlış değildi...

Her yerde kötülük, çirkinlik, yalan, zulüm vardı...

Hem de sadece onun ülkesinde değil bütün dünyada...

Öyleyse her şeyi, tek tek olguları bırakıp insan ve insanlık üzerine mi yazmalı?

İnsanın insana, doğaya, bütün bir yaşama yaptığı kötülükler üzerine.

Al sana muhteşem bir yazı başlığı: 

“Hümanizm Yalanı!”

Derken, yatak üzerinde yanı başına uzanmış, onunla birlikte vantilatörün üfürdüğü rüzgârda serinlemeye çalışan kedinin kıpırtısıyla bu hayallerden (ya da usa vurmalardan) uzaklaştı...

Kediyle birlikte o da aşağı kattaki mutfaktan gelen yemek kokusunu duymuştu.

Aynı anda yatak odasının hemen bitişiğindeki terasta martı yavrusunun (ya da yavru martının) çıkardığı seslerin, henüz pek de ümit vermeyen kanat çırpma çabalarının arttığını fark etti...

“O da acıkmış, susamış olmalı” diye düşündü... “Koyduğumuz mamaları, suyu, doymak bilmeyen sokak kedilerinden korumak ayrı bir sorun.” 

Damdan düşen yavruyu annenin uzaktan koruyuşunu, bazen yanına inişini, onu ağızdan besleyişini gözlemlemek çok ilginçti ve kuşkusuz bir yazı konusu olabilirdi...

Kediyle aşağı indiklerinde kadın mutfak ocağının başında gülümseyerek duruyor, bir yandan da sıcağın ve ocaktaki ateşin hem kızartıp hem daha da güzelleştirdiği yüzündeki teri kuruluyordu...

“Haydi bakalım” dedi adama “yazı düşündüğün için bu kez yardım istemedim senden!... Ama hiç değilse sofrayı kurabilirsin…”

Adam, kulağı mutfak ocağı üstündeki biri orta büyüklükte, öteki küçük iki tencereden usul usul gelen tıkırtılarda, özür dilemekle teşekkür arasında sözler mırıldanarak masayı kurmaktayken kadın martı yavrusu (ya da yavru martıya) mama ve su götürdü...

Masaya oturdular. Kedi iki patisini birden adamın dizleri üzerine koydu.

Yemek sonrasında kadın biraz dinlenmek ve okumakta olduğu kitabı kaldığı yerden sürdürmek üzere yukarıya çıkarken kedi onun ardı sıra vantilatörün serinliğine gitti…. 

Adam nispeten daha serin alt balkonda, fidesini birlikte diktikleri erik ağacının altında bilgisayarını açmaktayken hâlâ bir konu bulabilmiş değildi...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Adam, kadın ve kedi 12 Haziran 2024
Erdal Atabek 5 Haziran 2024
Bir hafta sonu Sait Faik'le 29 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen ‘Aşırı sağ’ tehlikesi...
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen 'Yumuşama' gündeminde dile getirilmeyen iki sorun
Olaylar Ve Görüşler
Yerelden başlamak - Aykurt Nuhoğlu
Olaylar Ve Görüşler
İngiltere’deki salgın ve Türkiye için uyarı - Prof. Dr. Bekir KOCAZEYBEK
Olaylar Ve Görüşler
Neoliberal iktidarlar zayıflıyor mu? - Kutlu Acun
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Köpeğin havlamasından rahatsız olan başkan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay AB ruhu çökerken!
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Adam, kadın ve kedi
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Söğütözü’ndeki fors!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Anma değil gerçekleştirme
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu Bir oda orkestrası, bir filarmoni
Erman Kunter
Erman Kunter Basketbolu aşağı çektiler!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da denizin bazı noktalarında müsilaj yeniden ortaya çıkıyor!

İstanbul'da denizin bazı noktalarında müsilaj yeniden ortaya çıkıyor!
21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu!

21 yıl sonra geri döndü: Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü belli oldu!
Akşener'den yeni hamle: Meclis'e yakın noktada ofis tuttu

Akşener'den yeni hamle: Meclis'e yakın noktada ofis tuttu
İlber Ortaylı unutamadığı büyük aşkını anlattı

İlber Ortaylı unutamadığı büyük aşkını anlattı
Erdoğan ve Özgür Özel zirvesi sonrası AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama: İade-i ziyarette neler konuşuldu?

Erdoğan ve Özgür Özel zirvesi sonrası AKP'li Ömer Çelik'ten açıklama: İade-i ziyarette neler konuşuldu?
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek!

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek!
MHP'nin 2 dönem milletvekili adayı 'FETÖ'den tutuklandı

MHP'nin 2 dönem milletvekili adayı 'FETÖ'den tutuklandı
THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek