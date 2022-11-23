Terörü en çok kim destekliyor?

23 Kasım 2022 Çarşamba

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmış: “ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliği olarak, Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz”.

ABD’nin, PKK-PYD-YPG terör örgütüne her türlü desteği veren, “kara gücüm” diyen, eğiten, donatan sanki kendisi değilmiş gibi, bu açıklamayı yapması, aklımızla alay eden, zekâmızla dalga geçen politikalarını yansıtıyor. Oysa Türkiye; asıl büyük mücadeleyi, terör örgütünden çok, onun arkasındaki ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine karşı veriyor.

PKK-PYD-YPG ve FETÖ terör örgütlerinin arkasında ABD olduğunu bilmiyor muyuz?

Bu terör örgütlerini etkili şekilde kullanan ABD’nin, bunlara verdiği desteği asla kesmeyeceğini bilmiyor muyuz?

Çekiç Güç’ün 1991’de Irak’ın kuzeyine konuşlandığı günden beri, PKK terör örgütünün etkinliğinin ABD desteğiyle arttığını, ABD’nin bunu Türkiye’ye karşı bir koz, bir şantaj aracı olarak kullandığını bilmiyor muyuz?

Çekiç Güç sayesinde, Irak’ın kuzeyinde, Barzani liderliğinde, özerk Kürt bölgesinin altyapısının kurulduğunu, sonra adının konulduğunu, sınırlarının çizildiğini, yönetiminin oluşturulduğunu, bağımsızlık yönünde cesaretlendirildiğini, asıl hedefin ise dört bölge ülkesinin parçalanmasıyla kukla devlet, garnizon devlet kurmak olduğunu bilmiyor muyuz

Bu kukla devletin ABD’nin bölgedeki uzantısı, taşeronu olacağını, İsrail’in himayesinde gelişeceğini bilmiyor muyuz?

Biliyoruz elbette.

ABD, TERÖRÜ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇMEZ

Ağır darbeler alan PKK terör örgütü, terör eylemlerini artırarak hem varlığını korumaya, içeride, dışarıda muhatap alınmaya hem de kitle desteği sağlamaya çalışıyor. ABD’nin elinin altında olmanın politik, diplomatik avantajlarını kullanıyor. Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasının gecikmesi; Türkiye içinde, Irak ve Suriye’nin bölünmesini destekleyen güçlerin olması; ABD’nin, Irak’ı federal bir devlet olarak yapılandırması, ülke yönetiminde etnik-mezhepsel kota ve kompartımanların anayasal nitelik kazanması da PKK terör örgütünün işine yarıyor.

Türkiye’nin şunu görmesi gerekiyor: ABD’nin dediğini yaparak, ABD’yi “stratejik müttefik” sanarak terörle mücadelede kesin sonuç alınamaz. Terör ve bölücülükle mücadele için, emperyalizme karşı olmak ve Atatürk’te birleşmek zorunludur.