Yeni bir yıla daha girdik ama sorunlarımızı da birlikte getirerek. Şu son günlerde en çok gözümüze sokulan konulardan biri Fenerbahçe’nin başkanı Sadettin Saran’ın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması, Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un kara para aklama iddiasıyla tutuklanması, çok sayıda kişinin bahis oynama ile bahis şikesi iddiasıyla kovuşturulması ve Beşiktaş’ın da emektar iki oyuncusuyla; Necip Uysal ve Mert Günok’la sezon ortası yollarını ayırması.

BARONLAR VE ŞİKELER NEREDE?

Umarım Saran aklanır ve görevini sürdürür. Çünkü ilk kez sporcu bir başkan gelmişti F.Bahçe’ye. Üstelik spor yönetiminden de kulüp yönetiminden de anlayan bir başkan. Ve öyle baba parasıyla “zengin” olmuş biri de değil. Bu sürecin altında başka işler mi var, bakıp göreceğiz. Bahis operasyonu ve beraberinde gelen para aklama olayı ise futbolda işlerin ne kadar derin ilişkilere bağlı olduğunun bir kanıtı sanki. Uyuşturucu konusunda işlerin kaynağında ve başında olanların ortada olmaması gibi bahis konusunda da şike yapılmış maçlar ve bu maçlarda şikenin nasıl yapıldığı da tam bir sır. Son yıllarda sahalarımızda yaşadığımız ve anlam veremediğimiz fahiş hakem hatalarının da bir açıklaması olur mu tüm bunlar? Madem kırk yılda bir böylesi bir harekat başlatıldı sonuna kadar da gidilmeli. Örneğin bahis oynayanlar tespit edildiği gibi bu illegal işlerden kimler asıl yarar sağlıyor onları da bilmeliyiz. İbrahim Hacıosmanoğlu diyor ya “40 yıl içinde olanları açıklasam o kişiler sokağa bile çıkamazlar” diye. Ee, korkmasın, açıklasın o zaman. Bunlar açıklanmayıp üzerine gidilmezse hiçbir zaman “temiz futbol” iddiası da inandırıcı olmaz.

BİRAZ TUTARLI OLUN

Gelelim Beşiktaş yönetiminin aldığı son karara. Necip’le bu sezon sözleşmeyi uzatanlar yine kendileri. Ama şimdi Sergen Yalçın istedi diye sezon ortası bileti kesiliyor. Mert için de aynı şey söz konusu. Hele bu kararın köy kulübünde bile olmayacak biçimde tebliğ edilmesi Beşiktaş’ın ne hale getirildiğinin göstergesi...

RAKAMLARDAN KORKUN

Transfer sezonu açılıyor, dev Avro rakamları manşetleri süslüyor. Asgari ücretli sayısının yüzde 65’lerin üstünde olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Beşiktaş’ın 22.5 milyar TL’yi aşmış borcuna hiç girmiyorum bile. Tam açılımını yazsam korkarsınız. Ama kimsenin sırtında yumurta küfesi yok ki Sergen Yalçın-Serkan Reçber ekibi 4-6 transferden söz ediyor. Yani bu durumda yeni yıla girmek de sadece bir rakam değişikliği bizim için.