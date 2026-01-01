YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...
Yeni yılınız UMUT yılı olsun...
Yeni yılınız DİRENİŞ yılı olsun!
***
NE İÇİN UMUT, NE İÇİN DİRENİŞ?
Yeni yılınız CUMHURİYET yılı olsun...
Yeni yılınız ANAYASA yılı olsun...
Yeni yılınız DEMOKRASİ yılı olsun...
Yeni yılınız LAİKLİK yılı olsun...
Yeni yılınız SOSYAL DEVLET yılı olsun...
Yeni yılınız HUKUK DEVLETİ yılı olsun...
Yeni yılınız ADALET yılı olsun...
,Yeni yılınız GÖNENÇ (REFAH) yılı olsun...
Yeni yılınız BAĞIMSIZLIK yılı olsun...
Yeni yılınız ÖZGÜRLÜK yılı olsun...
Yeni yılınız EŞİTLİK yılı olsun...
Yeni yılınız KARDEŞLİK yılı olsun...
Yeni yılınız DAYANIŞMA yılı olsun...
Yeni yılınız BARIŞ yılı olsun...
YENİ YILINIZ SEÇİM YILI OLSUN!
***
NE YAPMALI?
Yeni yılda AHLAKLI olmalı...
Yeni yılda, ŞEREFLİ olmalı...
Yeni yılda HAYSİYETLİ olmalı...
Yeni yılda DÜRÜST olmalı...
Yeni yılda TUTARLI olmalı...
Yeni yılda GÜVENİLİR olmalı...
Yeni yılda, TERBİYELİ olmalı...
Yeni yılda NAZİK olmalı...
Yeni yılda ÖRGÜTLÜ olmalı...
Yeni yılda ÇEVRECİ olmalı...
Yeni yılda GERÇEKLERİ görmeli...
Yeni yılda İNSAN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda KADIN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda, ÇOCUKLARIN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda, EMEKÇİLERİN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda EMEKLİLERİN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda HAYVAN HAKLARINI savunmalı...
Yeni yılda, HERKESE, KENDİNE DAVRANILMASINI İSTEDİĞİ GİBİ davranmalı...
Yeni yılda EĞİTİMLİ olmalı...
Yeni yılda KENDİNİ geliştirmeli...
Yeni yılda GAZETE okumalı...
Yeni yılda KİTAP okumalı...
Yeni yılda SİYASETLE ilgilenmeli...
Yeni yılda, SEÇMEN BİLİNCİNİ geliştirmeli...
Yeni yılda SİYASETİN HAYATIMIZI BELİRLEDİĞİNİ fark etmeli...
Yeni yılda TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ HERKES İÇİN savunmalı...
YENİ YILDA SEÇİM İSTEMELİ!
***
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...
Yeni yılınız UMUT yılı olsun...
Yeni yılınız DİRENİŞ yılı olsun!
YENİ YILINIZ SEÇİM YILI OLSUN!