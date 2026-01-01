Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz! 2025, her şeyi 2026’nın kucağına bıraktı, gitti. 2026 da şimdiden 2027’ye neler devredeceğini yazmaya başlamış görünüyor.

CHP’ye yönelik çoklu, olağanüstü dönem kokan operasyonlarla, “terörsüz Türkiye” hedefli şaşırtıcı dalgalanmalarla dolu bir yıl yaşadık. 2025’in iki manşeti var:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15.5 milyon yurttaşın oyunu aldığı gün tutuklanması.

2- MHP’nin DEM Parti ile olağanüstü bir karşıtlıktan sonra olağanüstü bir kucaklaşma içine girmesi. İmamoğlu tutuklandıktan sonra unutulması için 3 günle 1 ay arasında ömür biçenler şimdi şöyle diyor:

- CHP’nin İmamoğlu’ndan başka gündemi yok mu?

“Terörsüz Türkiye” başlıklı arayışı MHP-DEM denklemine oturtmamızın nedeni, iki parti arasındaki diyaloğun süreç istendiği gibi sonuçlanmasa bile devam etmesini arzu etmemiz!

TBMM komisyonunun çalışmalarını 2026’ya devretmesini her şeye karşın iyiye yoralım. Komisyona katılan tüm partilerin ortak bir rapor yazacağına ilişkin fazla bir umudumuz yok. 2026’nın ilk aylarındaki gündem maddelerinden biri bu olacak.

Süreç terse dönerse?

Ankara’nın en çekindiği soru bu!

O zaman çok gerilimli günler bizi bekliyor!

***

İmamoğlu ile birlikte 407 kişinin yargılanacağı İBB davası 9 Mart’ta başlayacak. O günden itibaren siyasetin gündemi daha renkli bir hal alacak. İmamoğlu’nun duruşmaya “savunma” yapmak üzere hazırlanmadığı biliniyor. Mücadelesini o zeminde sürdürmek üzerine bir yol haritası belirlemiş durumda. Bunun da ayrıntılarını önümüzdeki günlerde anlatmaya devam edeceğiz.

2025 yılı boyunca siyasi gelişmeleri aktarırken halkın nabzını tutmayı hiç bırakmadık. Gerek büyük kentlerin gerekse Anadolu’nun başkente bakışını yorumların ana unsuru yaptık.

2026’nın ilk yazısını da 2025’in son gözlemleriyle bütünleştirelim. Konya Ereğli Belediye başkanı sevgili kardeşim Umut Akpınar’ın davetiyle 28 Aralık Pazar günü bu şehirdeydik.

Ankara’dan çıktıktan bir buçuk saat sonra Tuz Gölü kıyısındaydık. Göl çekilmiş. Hemen kıyısındaki “Tuz Gölü” yazan hatıra fotoğrafı çektirme platformunun arkası 100- 150 metre bataklıkla sulak alan arası... Göl daha sonra başlıyor!

Hiç değişmemesi gereken gündem maddesi kuraklık ve suyun yanlış kullanımı olmalı. Konya Ovası’nda eskiden 20-30 metre kuyu açıp suya ulaşılırken şimdi 200 metreye kadar çıkmış.

Ereğli’de konferans öncesi sokakta dolaştık, gençlerle konuştuk. Kahvede orta yaş ve üstü yurttaşlarla sohbet ettik. Hemen hemen bütün partilerden insanların ortak görüşü şöyleydi:

“CHP’den tek isteğimiz var, hata yapmasın yeter!”

Sohbetlerin bütününde Cumhur İttifakı’ndan vazgeçme dikkati çekiyordu.

Millet iktidardan çekilmiş!

***

2026 için yurttaşların da yönelttiği en kritik soru şu:

Seçim olur mu?

Bu soruyu sadece siyasilerin, karar vericilerin değil milletin de sorması, bir beklentiyi gösteriyor!

Yakın tarihimizin, “seçim tarihlerini saptayan lider” olarak kayda geçirdiği Bahçeli’nin de şu aşamada bu soruya yanıt verebileceğini sanmıyoruz!

Çünkü Cumhur İttifakı açısından seçimlerin hayırlara vesile olması zor. “En uygun zaman” görünür gelecekte yok! Bizim tahminimiz 2027 ilk yarısı!

CHP, 2025’i olağanüstü bir direniş yılı olarak geçirdi, ayakta ve bütün olarak 2026’ya giriyor.

CHP bir yandan direnişini, adalet arayışını sürdürmek bir yandan da “iktidar seçeneği” gücünü artırmak durumunda.

Her şeye gebe bir yıla girdik!