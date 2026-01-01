Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026: Çoktan seçmeli!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

2026: Çoktan seçmeli!

01.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz! 2025, her şeyi 2026’nın kucağına bıraktı, gitti. 2026 da şimdiden 2027’ye neler devredeceğini yazmaya başlamış görünüyor.

CHP’ye yönelik çoklu, olağanüstü dönem kokan operasyonlarla, “terörsüz Türkiye” hedefli şaşırtıcı dalgalanmalarla dolu bir yıl yaşadık. 2025’in iki manşeti var:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15.5 milyon yurttaşın oyunu aldığı gün tutuklanması.

2- MHP’nin DEM Parti ile olağanüstü bir karşıtlıktan sonra olağanüstü bir kucaklaşma içine girmesi. İmamoğlu tutuklandıktan sonra unutulması için 3 günle 1 ay arasında ömür biçenler şimdi şöyle diyor:

- CHP’nin İmamoğlu’ndan başka gündemi yok mu?

“Terörsüz Türkiye” başlıklı arayışı MHP-DEM denklemine oturtmamızın nedeni, iki parti arasındaki diyaloğun süreç istendiği gibi sonuçlanmasa bile devam etmesini arzu etmemiz!

TBMM komisyonunun çalışmalarını 2026’ya devretmesini her şeye karşın iyiye yoralım. Komisyona katılan tüm partilerin ortak bir rapor yazacağına ilişkin fazla bir umudumuz yok. 2026’nın ilk aylarındaki gündem maddelerinden biri bu olacak.

Süreç terse dönerse?

Ankara’nın en çekindiği soru bu!

O zaman çok gerilimli günler bizi bekliyor!

***

İmamoğlu ile birlikte 407 kişinin yargılanacağı İBB davası 9 Mart’ta başlayacak. O günden itibaren siyasetin gündemi daha renkli bir hal alacak. İmamoğlu’nun duruşmaya “savunma” yapmak üzere hazırlanmadığı biliniyor. Mücadelesini o zeminde sürdürmek üzerine bir yol haritası belirlemiş durumda. Bunun da ayrıntılarını önümüzdeki günlerde anlatmaya devam edeceğiz.

2025 yılı boyunca siyasi gelişmeleri aktarırken halkın nabzını tutmayı hiç bırakmadık. Gerek büyük kentlerin gerekse Anadolu’nun başkente bakışını yorumların ana unsuru yaptık.

2026’nın ilk yazısını da 2025’in son gözlemleriyle bütünleştirelim. Konya Ereğli Belediye başkanı sevgili kardeşim Umut Akpınar’ın davetiyle 28 Aralık Pazar günü bu şehirdeydik.

Ankara’dan çıktıktan bir buçuk saat sonra Tuz Gölü kıyısındaydık. Göl çekilmiş. Hemen kıyısındaki “Tuz Gölü” yazan hatıra fotoğrafı çektirme platformunun arkası 100- 150 metre bataklıkla sulak alan arası... Göl daha sonra başlıyor!

Hiç değişmemesi gereken gündem maddesi kuraklık ve suyun yanlış kullanımı olmalı. Konya Ovası’nda eskiden 20-30 metre kuyu açıp suya ulaşılırken şimdi 200 metreye kadar çıkmış.

Ereğli’de konferans öncesi sokakta dolaştık, gençlerle konuştuk. Kahvede orta yaş ve üstü yurttaşlarla sohbet ettik. Hemen hemen bütün partilerden insanların ortak görüşü şöyleydi:

“CHP’den tek isteğimiz var, hata yapmasın yeter!”

Sohbetlerin bütününde Cumhur İttifakı’ndan vazgeçme dikkati çekiyordu.

Millet iktidardan çekilmiş!

***

2026 için yurttaşların da yönelttiği en kritik soru şu:

Seçim olur mu?

Bu soruyu sadece siyasilerin, karar vericilerin değil milletin de sorması, bir beklentiyi gösteriyor!

Yakın tarihimizin, “seçim tarihlerini saptayan lider” olarak kayda geçirdiği Bahçeli’nin de şu aşamada bu soruya yanıt verebileceğini sanmıyoruz!

Çünkü Cumhur İttifakı açısından seçimlerin hayırlara vesile olması zor. “En uygun zaman” görünür gelecekte yok! Bizim tahminimiz 2027 ilk yarısı!

CHP, 2025’i olağanüstü bir direniş yılı olarak geçirdi, ayakta ve bütün olarak 2026’ya giriyor.

CHP bir yandan direnişini, adalet arayışını sürdürmek bir yandan da “iktidar seçeneği” gücünü artırmak durumunda.

Her şeye gebe bir yıla girdik!

İlgili Konular: #CHP #Seçim #Ekrem İmamoğlu #Tuz Gölü

Yazarın Son Yazıları

2026: Çoktan seçmeli!

Halının altı o kadar çok yükseldi ki 2026’yı zor görüyoruz!

Devamını Oku
01.01.2026
2025’te yitenler!

2025’in son gününde, geçen 365 güne bakınca hayıflanmadan edemiyoruz...

Devamını Oku
31.12.2025
Topraklarımızda 10 bini aşkın IŞİD’li!

Yılın son pazartesi gündemini tahmin etmek zor değildi.

Devamını Oku
30.12.2025
Çöp bidonu sofra olmuşsa...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın 9 Aralık’ta TBMM’de mülakat eleştirileri yöneltip “Utanmıyor musunuz” sorusuna AKP’li mevkidaşının yanıtı şu olmuştu...

Devamını Oku
27.12.2025
Kevgir kubbe!

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammet Ali el Haddad’ın Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten sonra ülkesine dönerken uçağının düşmesi sonucu heyetiyle birlikte ölümü, pek çok soru işaretinin doğumuna neden oldu.

Devamını Oku
25.12.2025
Kırılma-karılma süreci!

2025, 2026’ya hayli karışık, yeniden biçimlenmelere açık, seçenekleri bol bir siyasal gündem devrediyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Gündeme uyuşturucu verdiler!

Toplumda ciddi sarsıntı yaratan operasyonlar için sık kullanılan cümlelerden biri şudur: Zamanlama manidar!

Devamını Oku
23.12.2025
Utanmazlar!

9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “ayrıcalıklı” işe girenleri sıraladı.

Devamını Oku
20.12.2025
Taht oyunları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde bazen konuşmuyor!

Devamını Oku
18.12.2025
Gülşah Durbay’ın bıraktığı iz...

Ne zaman, zamansız bir ölüm haberi alsam aklıma ilk Yunus Emre’nin dörtlüğü gelir...

Devamını Oku
17.12.2025
Denetim elemanları...

Gündemde asgari ücret var.

Devamını Oku
16.12.2025
Bebeerkil toplum!

TÜİK deyince aklımıza ilk enflasyon rakamları geliyor ama kurumun Türkiye’nin her alandaki verilerini derleyip toparlamak, bunları “bilgi” haline getirmek gibi önemli bir işlevi var.

Devamını Oku
13.12.2025
Trumpizm: Önce Amerika!

ABD’nin yeni strateji belgesi yayımlandı.

Devamını Oku
11.12.2025
Denk bütçe!

2026 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlamasıyla ekonomi hak ettiği gündem önceliğini bir nebze kazandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Suriye’nin bir yılı!

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 8 Aralık 2024’te Şara ve beraberindekiler Halep’ten çıktıkları engelsiz yolculukla Şam’a vardılar. Havaya sıktıkları zafer kurşunları Esad güçlerine sıktıklarından çok daha fazlaydı.

Devamını Oku
09.12.2025
Mr. Tom Barrack... Bu üslubu bırak!

Sayın Büyükelçi, göreve geldiğiniz günden beri Türkiye ve bölge üzerine tezler ortaya atıp geçmişten geleceğe aklınıza geleni söylüyorsunuz.

Devamını Oku
06.12.2025
İktidar, halkın İMF’si oldu!

Dün sabah saat 10.00’da enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte art arda buna paralel haberler döküldü:

Devamını Oku
04.12.2025
Tarım ‘şap’a otururken!

Uzunca bir süredir tarımdan gelen olumsuz haberler zincirine sonunda iktidarın TÜİK’İ de katıldı.

Devamını Oku
03.12.2025
Papanın ziyareti!

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti sona erdi, tartışmaları devam ediyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Yeni siyasal yelpaze ve CHP!

CHP’nin 39. olağan kurultayı Ankara için sık kullandığımız şu tanımın gölgesinde başladı...

Devamını Oku
29.11.2025
İtirafname!

İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Devamını Oku
27.11.2025
Parçalar birleşmiyor!

Uzun süre tartışıldıktan sonra ansızın gerçekleşen İmralı görüşmesinin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu dün vurgulamıştık.

Devamını Oku
26.11.2025
Süreç yeni başlıyor!

Kritik haftalardan bir hafta daha başladı.

Devamını Oku
25.11.2025
CHP milleti dinledi...

Son birkaç gündür uzun süredir konuşamadığımız, Anadolu’nun pek çok yerinden eski-meyen dostların sesini duyduk.

Devamını Oku
22.11.2025
İşi İmralı’ya sürdüler!

Kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” diye bilinen komisyonun tam adı şöyle...

Devamını Oku
20.11.2025
Erdoğan’la Bahçeli’nin Öcalan sorunu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün partisinin grup toplantısındaki konuşması bir süredir kulislerde dalgalanan pek çok olasılığın doğruluk payını arttırdı.

Devamını Oku
19.11.2025
Akdeniz’de ABD kuşatması!

Güney yelpazemizde birbirinden farklıymış gibi seyreden gelişmeleri birleştirince ortaya Türkiye’nin etrafını saran bir yay çıkıyor.

Devamını Oku
18.11.2025
İddianamenin satırları!

Satır sözcüğünün ikinci anlamı şu...

Devamını Oku
15.11.2025
AKP’nin bitmeyen Atatürk zikzakları!

Bir 10 Kasım’da daha Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz, unutturulamaz olduğunu yaşadık.

Devamını Oku
13.11.2025
Bana her şey Ergenekon’u hatırlatıyor!

Dün sabah iktidar medyasının haber vermesiyle gündeme düşen İmamoğlu iddianamesi saat 15.00 sıralarında kamuoyuna ulaştı.

Devamını Oku
12.11.2025
45. yıl…

7 Kasım 1980 Cuma günü. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde günün sonuna yaklaşıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Hukuksuzluk Tayfun’u!

1293 gündür hapiste olan Tayfun Kahraman’la ilgili Anayasa Mahkemesi’yle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki asimetrik çatışma Türkiye’nin hukuksuzlukta geldiği noktanın yeni bir ivmesi oldu.

Devamını Oku
08.11.2025
New York’ta sosyalizm!

Dünyanın Trump krampına girdiği bir süreçte ABD’nin kalbi New York’ta belediye başkanlığı seçimlerini Müslüman kökenli sosyalist Zohran Mamdani’nin kazanması, içinde büyük umutlar taşıyan önemli bir başlangıç olabilir!

Devamını Oku
06.11.2025
Pazarlık!

Her şeyin pazarlığa tabi olduğu bir dönemdeyiz.

Devamını Oku
05.11.2025
Anayasa oyunları!

Dün AKP iktidarının 23. yılıydı. Çeyrek asra yaklaşan süreci şöyle özetlemek mümkün:

Devamını Oku
04.11.2025
Sürecin şifreleri...

Birinci yılını dolduran, yolda “terörsüz Türkiye” adını alan süreçte şaşırtıcı olmayan bir “deltalaşma” aşamasına gelindi.

Devamını Oku
01.11.2025
Prof. Özer hapiste fikirleri iktidarda!

Bugün Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e yönelik operasyonun birinci yıldönümü!

Devamını Oku
30.10.2025
Cumhuriyet yurttaşlık bilincidir!

Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılın ikinci yılına yine en temel değerlerin tartışma konusu olduğu bir ortamda giriyor.

Devamını Oku
29.10.2025
Tükenmişlik saldırısı!

Korkunun gözleri o kadar çoktur ki insanın üzerine çöktü mü, artık her şeyi korku olarak algılar. İmamoğlu, hapiste de olsa... Özgürce siyaset yapamasa da... Ondan korkuyorlar!

Devamını Oku
28.10.2025
Ca-sus!

Dün sabahtan akşama dek sözcüğün tam anlamıyla yargı fırtınası esti!

Devamını Oku
25.10.2025