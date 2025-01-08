Feti Yıldız ile neler konuştum?

08 Ocak 2025 Çarşamba

Önce sitem etti. MHP’ye dair haberlerimize eleştirilerini dile getirdi. Sonra yaklaşık 9 dakika konuştuk ve sorularımı ilettim; yanıt verdi.

Görmüşsünüzdür; MHP’nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın X’ten yaptığı son açıklama çok tartışıldı. MHP’nin etkin kurmaylarından Yıldız, cezaevindeki hasta mahkûmlar meselesine dikkat çekmiş ve “İyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” demişti.

Bu mesajın zamanlaması ve ne anlama geldiği tartışılınca ben de Feti Yıldız’ı aradım. Yıldız ile telefonda yaptığımız kısa söyleşiye yer vereceğim. Ama önce...

Dün görüştüğüm isimlerden biri de Öztürk Türkdoğan’dı. İnsan Hakları Derneği’nin başkanlığı görevinde de bulunmuş avukat Türkdoğan, bugün DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’nun eş sözcülüğünü yapıyor. Uzun süredir hasta mahkûmlar ve “umut hakkı” konularını gündeme getiren Türkdoğan’a yeni sürece dair tartışmaları sordum.

Bilindiği gibi, Öcalan ile yapılan görüşmelerle birlikte 4 bin 500 PKK’linin de “umut hakkı” kapsamında cezaevinden serbest bırakılacağı iddiaları gündeme geldi. DEM Parti yöneticisi Türkdoğan, o iddianın kaynağının Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi’nin 2024’te Cenevre’de düzenlenen toplantısı olduğunu ileri sürdü. Deniyor ki Adalet Bakanlığı yetkilisi gündeme gelen iddialara karşı savunma yaparken o zirvede bir oran verdi. Buna göre, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmışların sayısının hapisteki insanlara oranı yüzde 1.24’tü. Bu da 4 binin üstünde mahkûm demekti.

Lakin...

Öztürk Türkdoğan önemli bir noktayı hatırlatıyordu: Buna göre, bu rakamın yaklaşık sadece 1400’ü PKK sanığı idi. Diğer kalan mahkûmlar başka suçlardan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmıştı. Ayrıca, her ağırlaştırılmış müebbet mahkûmu hemen bu haktan faydalanamıyordu. İnfazında 25 yılını doldurması gerekiyordu.

DEM Partili Türkdoğan konuşmamızda ağır hasta mahkûmlara dair sayının net olmadığını da vurguladı. Bir iddiaya göre gayrı resmi rakam 2 bin 500’dü.

Genel af meselesinin DEM Parti içinde de tartışıldığı bilgisini veren Türkdoğan, Türkiye’de genel aftan ziyade karma bir infaz düzenlemesi beklediğini de belirtti. Zira insanlığa karşı suçlar ile kadın ve çocuklara dair suçlar da DEM Parti’nin hassas olduğu noktalardı. Bundandır ki suç tiplerine göre infaz ertelemesi, indirimi ve denetimli serbestlik sisteminin genişlemesinin daha uygun olabileceğine dair görüşünü de ekledi.

MHP’Lİ YILDIZ: ‘GENEL AFFIN ŞARTLARI YOK’

Peki...

Türkiye’deki yargı ve infaz sistemine dair görüşlerini sıklıkla dile getiren, kanun tekliflerinde de imzası olan MHP’li Feti Yıldız neler söylüyordu? Dediğim gibi, telefon konuşmamızda önce haberciliğimize dair eleştirilerde bulundu. Sonra da ortaya işte şöyle bir kısa söyleşi çıktı:

Cezaevlerindeki hasta mahkûmlarla ilgili son mesajınız ne anlama geliyor?

Feti Yıldız: 2022, 2023 ve 2024 Adalet Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde, komisyonlarda ve kanun tekliflerinde devamlı dile getiriyorum ben bunu. Yeni bir şey değil.

“Acaba Abdullah Öcalan için bu formül mü düşünülüyor” diye yorumlanıyor.

Hayır, hayır. Abdullah Öcalan meselesi 2 yıl önce var mıydı ki? Yıllardır söylediğim bir şey bu. Evrensel hukuktan bahsediyorum.

Öcalan sizce bu hakkı kullanabilir mi? Sizin böyle bir öngörünüz var mı?

Öcalan’ın bundan faydalanmasının bir tane şartı vardır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda hasta olduğuna dair Adli Tıp raporu lazım. O varsa Ahmet de olur Mehmet de olur.

Son mesajınızdan sonra “Türkiye genel affa mı gidiyor” diye bir tartışma yeniden alevlendi.

Benim söylediklerimle o tartışmanın hiçbir alakası yok. Benim genel af gibi bir niyetle yaptığım açıklama değil.

Feti Yıldız olarak genel affın olabilme ihtimalini görebiliyor musunuz şu an?

Hayır, genel affın şartları yok Türkiye’de.

Son olarak eklemek istedikleriniz nedir?

O tweet’in hikâyesi bu. Günde en az 100 mahkûm yakını beni arar.

Biliyorsunuz ki kapasitenin üstünde 83 binden fazla insan var cezaevlerinde. Peki, ne olacak o insanların durumu?

Bunu dile getirdim ben yine konuşmalarımda. Meclis tutanaklarında hepsi var. Biz evrensel hukukun gereğinin yapılmasını isteriz. Başka da bir davamız yok.