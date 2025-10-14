Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ve...
Dikmen Gürün
Son Köşe Yazıları

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ve...

14.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Kuşaklar değişiyor, kuşaklar gençleşiyor ve tiyatro adına verilen ödüller genelde bir yandan sanatçıları yeni yaratılar için teşvik ederken öte yandan da dünden bugüne alanlarında başarılı isimlere saygılarını sunuyor. Bu bağlamda, bu yıl, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Muhsin Ertuğrul Onur Ödülü” değerli sahne tasarımcımız Metin Deniz’e verildi. Ne güzel ki ödülü takdim etme şansı (ödülün geçen yılki sahibi sevgili Ayşegül Yüksel Ankara’dan gelemediği için) bana nasip oldu.

1997’de Haldun Dormen’in önerisiyle ve onun sanat danışmanlığında hayata geçen Afife Tiyatro Ödülleri 27 yıldır sürüyor. Önemli bir süreçtir bu. Bu ödüllerin ilk jürisinde görev almış bir kişi olarak Yapı Kredi’nin tiyatroya verdiği desteğini kurum kültürünün bir parçası olarak daha uzun yıllar sürdüreceğine inanıyorum.

BİR GARİP TEŞEKKÜRNAME

27 yılda hafif yol kazaları olabilir. Ama geçtiğimiz hafta, sahne üstünden salona uzanan olay hem Afife Ödülleri’ne hem de seyirciye saygısızlıktı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı “Medea Material” ile “en başarılı kadın oyuncu” ödülünü alan Sükun Işıtan’ın, 1949’dan beri süregelen bir gelenek bozularak AKP iktidarı tarafından bu makama tepeden inme getirilen ve kurum bünyesinde yaşanan çeşitli tartışmalı olayların ardından son günlerde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yıldızının barışık olmadığı hocaları paldır küldür işten çıkaran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya sahnede uzun uzun teşekkür etmesiyle başladı. Israrcı ve inatçı bir teşekkürnameydi bu! Başta genç tiyatrocular olmak üzere, seyirci tarafından protesto edildi her iki isim de. Ve pek çok insan salonu terk etti. Bu arada şunu da hemen belirtmeliyim ki Ayşe Emel Mesci’nin sahnelediği ve pek çok ödüle değer görülen “Medea Material”i bir Heiner Müller hayranı olduğum ve Mesci’nin çalışmalarını genelde takip ettiğim için, geçen yıl göremedim ama bu yıl izleyeceğim. Merakla bekliyorum.

Evet, seyircinin protestosu doğru ve yerinde bir tavırdı. Sanatçının, protestolara rağmen, bir kahraman edasıyla genel müdüre övgüler düzen konuşmasına devam etme gayretkeşliği ise abesle iştigaldi. Yanlıştı. Öte yandan olayın basına ve sosyal medyaya yansımalarında da “doğru” saptamaların yanında “yanlış” yorumlar da gösterdi kendini. Yanlış olan yön sapmasıydı. Bu nahoş olaydan yola çıkarak Afife Tiyatro Ödülleri ve Afife jürisi kimi kalemlerin ucuna dolanmamalıydı kanımca.

TEKRAR TEŞEKKÜRLER METİN DENİZ

Bu noktada sözü fazla uzatmaya gerek yok. Yine başa dönüyorum; Metin Deniz’e. Oyuncu ve yönetmen Nihal Geyran Koldaş’ın 2003 yılında yazdığı; Metin Deniz Tiyatroda Mekan ve İnsan adlı kitap, Metin Deniz’in sahne tasarımcısı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar üzerine bir inceleme olmanın ötesinde, onun ele aldığı bir yapıtın düşünsel altyapısını nasıl irdelediğine dair de önemli ipuçları verir. Tiyatroyu; sınırları çizilmiş bir boşlukta seyirci ile oyuncunun buluşması şeklinde tanımlayan Metin Deniz, “bu sınırları çizen de düşünsel anlamda metin, fiziksel anlamda mekândır” der. Mekânı (yaratılan alanı) metni destekleyen bir unsur değil, bütünün bir parçası olarak değerlendirir sanatçı. Ona göre; “tasarımcı elde ettiği bulguları oyunun ve rejinin ana düşüncesinin gerektirdiği bir biçimde elemeye, yorumlamaya ve soyutlamaya tabi tuttuğunda elde edilecek görsel tasarım, oyunla birlikte nefes alıp veren, oyuncuların aksiyonu ile bütünleşen, kendi başına bir kimliği ve atmosferi olan bir mekana dönüşür.” “Palto”dan, “Teneke”den “Nâzım’a Armağan”a bütün çalışmalarında yakalanır bu gerçek.

Onun sahne tasarımlarındaki düşünsel altyapı; insanın insanla, insanın mekânla, mekânın zamanla ilişkisinin altını çizen bir bütün olmuştur her zaman.

Daha paylaşacak çok şey var ama Yaşar Kemal ustamızın sözleriyle burada son noktayı koyuyorum: “Metin Deniz her zaman hem ülkemizin hem de dünyanın büyük sanatçısıdır. Her şey gelir geçer, ustaların yarattıkları dünyada kalır.” 

İlgili Konular: #Yaşar Kemal #Devlet tiyatroları #Tamer Karadağlı #Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri #Sükun Işıtan

Yazarın Son Yazıları

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ve...

Kuşaklar değişiyor, kuşaklar gençleşiyor ve tiyatro adına verilen ödüller genelde bir yandan sanatçıları yeni yaratılar için teşvik ederken öte yandan da dünden bugüne alanlarında başarılı isimlere saygılarını sunuyor.

Devamını Oku
14.10.2025
Ses Tiyatrosu ve Beyoğlu çağrışımları...

Geçtiğimiz günlerde ENKA Sanat sponsorluğunda Porte Film yapımı olarak hayata geçen; yönetmenliğini Selçuk Metin’in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un ve müziklerini Cem Öğet’in yaptığı Ferhangi Bir Yaşam belgeselini izledik ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda.

Devamını Oku
30.09.2025
Seçkin bir kalem: Seçkin Selvi

Ödülün benim için önemli olan ikinci anlamı da sosyal yaşamın her alanında var olması gereken eleştirinin, Demokles’in kılıcına hedef olan bir siyasi kimlik kazandığı günümüzde, eleştirinin ve eleştirmenin onurlandırılmasıdır. Onurlandım, gururlandım, çok teşekkür ederim.

Devamını Oku
16.09.2025
Ferhan Şensoy gideli beri...

31 Ağustos 2021: Ferhan Şensoy’un aramızdan ayrıldığı tarih. O gideli beri sıklıkla bugün aramızda olsaydı, ülke olarak içine düştüğümüz bu kaosu acaba nasıl yorumlardı diye düşünürüm.

Devamını Oku
02.09.2025
Robert Wilson: Geriye dönüp bakmak

31 Temmuz 2025’te, dünyanın sayılı tiyatro insanlarından biri olan yönetmen Robert Wilson New York’ta yaratıcı çalışmalarının tohumlarını attığı, genç sanatçılara alan açtığı Water Mill Center’da, evinde vefat etti.

Devamını Oku
05.08.2025
Sevda Şener Hoca’ma saygı ve sevgi ile...

Prof. Dr. Sevda Şener 22 Temmuz 2014 tarihinde, 86 yaşında vefat etti.

Devamını Oku
22.07.2025
Bu nasıl bir ortam?

“Saygı” sözcüğünün içerdiği anlamlar, kapsadığı alanlar yok oluyor sanki birer birer. Başka ne olması beklenir ki zaten böylesi karanlık bir ortamda?

Devamını Oku
08.07.2025
‘Bir Babıâli Zirvesi’

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu’nda artık parmakla gösterilen tarihi binalarından biri olan Metro Han’da, Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral üstüne yapılmış olan Bir Babıâli Zirvesi belgeselini izledik. Belgeselin fikir babası ve yapımcısı gazeteci Nazım Alpman’ın yanı sıra; Habitat TV ve belgeselin yönetmeni Murat Toy, ekip arkadaşları ve de sevgili Zeynep’le o akıcı röportajı yapan Merve Küçüksarp Babıâli zirvesini bizlerle paylaşan isimler.

Devamını Oku
24.06.2025
Bir Oya Başak geçti dünyamızdan

Oya’nın o kendine özgü güzelim kahkahası çınlıyor kulaklarımda... Sıklıkla aklım Oya’ya kayar ve onun sıcaklığını, direncini düşünürüm. Dünyasına çarpan olumsuzlukları nasıl ötelediğini, insanı adeta eğiten olumlu duruşunu düşünürüm.

Devamını Oku
27.05.2025
Haldun Taner ustamıza selam...

7 Mayıs 1986 Haldun Taner’in 39 yıl önce aramızdan ayrıldığı tarih. Aslında aramızdan ayrılmış sayılmaz. Oyunlarıyla, öyküleriyle, denemeleriyle, eleştirileriyle her zaman yanımızda. Çağdaş tiyatromuzun bir büyük ustası. Sanat ve özgürlük onun çalışmalarının değişmez mottosu. Baskı ve sansür karşıtı, özgürlükten yana duruşuyla dünyamıza boyut katan bir “has insan” eğitmen, yazar, yorumcu...

Devamını Oku
13.05.2025
İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

Devamını Oku
29.04.2025
Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Devamını Oku
15.04.2025
Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Devamını Oku
01.04.2025
‘Bir Kadın Uyanıyor’

‘Bir Kadın Uyanıyor’

Devamını Oku
18.03.2025
Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Devamını Oku
04.03.2025
Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Devamını Oku
18.02.2025
Yeni bir yıla girerken

Yeni bir yıla girerken

Devamını Oku
24.12.2024
Haldun Dormen 70. sanat yılı

Haldun Dormen 70. sanat yılı

Devamını Oku
10.12.2024
Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Devamını Oku
26.11.2024
Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Devamını Oku
12.11.2024
Cumhuriyetin yüzü

Cumhuriyetin yüzü

Devamını Oku
29.10.2024
Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Devamını Oku
16.10.2024
Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Devamını Oku
15.10.2024
Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin amacı nedir?

Devamını Oku
17.09.2024
‘Hatırlayamadıklarımız’

‘Hatırlayamadıklarımız’

Devamını Oku
03.09.2024
Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Devamını Oku
06.08.2024
ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

Devamını Oku
23.07.2024
Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Devamını Oku
09.07.2024
Neler oluyor bize?

Neler oluyor bize?

Devamını Oku
11.06.2024
Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Devamını Oku
14.05.2024
‘İnsan biriktirmek...’

‘İnsan biriktirmek...’

Devamını Oku
30.04.2024
Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Devamını Oku
23.01.2024
Ayla Algan’ın ardından...

Ayla Algan’ın ardından...

Devamını Oku
09.01.2024
Söz ve müzikle ÖZGÜRLÜK

Söz ve müzikle ÖZGÜRLÜK

Devamını Oku
26.12.2023
Mekâna özgü bir oyun...

Mekâna özgü bir oyun...

Devamını Oku
12.12.2023
27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından! ‘Çocuklar gibi şendik...’

27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından! ‘Çocuklar gibi şendik...’

Devamını Oku
28.11.2023
Hakikati aramak...

Hakikati aramak...

Devamını Oku
14.11.2023
100 yıl kutlamalarının ardından...

100 yıl kutlamalarının ardından...

Devamını Oku
31.10.2023
Savaş, şiddet ve ötesi

Savaş, şiddet ve ötesi

Devamını Oku
17.10.2023
IO Uluslararası Tiyatro Festivali...

IO Uluslararası Tiyatro Festivali...

Devamını Oku
19.09.2023