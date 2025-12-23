Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bir sergi: Tiyatro Hazinemizden
Dikmen Gürün
Son Köşe Yazıları

Bir sergi: Tiyatro Hazinemizden

23.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Image

Esen Çamurdan

Geçtiğimiz ay açılan ve de Ocak 2026 sonuna kadar devam edecek olan “Tiyatro Hazinemizden” sergisi gerçekten de bir hazine sanki... Tophane’de; Osman Kavala ve eşi Ayşe Buğra Kavala’ya ait olan Depo İstanbul’da bizleri sadece Behzat Butak ya da Ergun Köknar değil, Suna Pekuysal’dan Genco Erkal’a, ilk kadın Hamlet’lerimiz Siranuş Hanım ya da Nur Sabuncu’dan Ayla Algan’a kendinden emin duruşlar, bakışlar karşılıyor. Attila Alpöge ekranda “Genç Oyuncular”ı anlatıyor. Mektuplar, afişler, dergiler, fotoğraflar, oyun metinleri iki kata yayılmış. Belli aralıklarla sanatçıların katılımlarıyla düzenlenen etkinlikler ise ayrı bir boyut katıyor tiyatro hazinemize.

Serginin tanıtım yazısında da belirtildiği gibi, “Ülkemizin çok katmanlı, çok kültürlü, çok dilli bir tiyatro geçmişi var ancak bu değerli kültür mirasının arşivini bir arada tutacak, onu zenginleştirecek, toplumla paylaşacak ve yarına bırakacak bir müzesi yoktur”. Evet, bu noktadan hareketle Türkiye Tiyatro Vakfı’nın (TTV) kurucusu Esen Çamurdan’la konuşuyoruz Depo’nun aydınlık atmosferinde...

Türkiye Tiyatro Vakfı (TTV) ve de vakıf bünyesinde kurmayı amaçladığın tiyatro müzesi için uzun yıllardır inanılmaz bir uğraş veriyorsun. Hatta ben 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nde tiyatrodan sorumlu olarak çalışırken de bu projeyi çok istedik hayata geçirmek ama sonu maalesef düş kırıklığı oldu! Detaya girmiyorum. Ama pes etmedin ve kaç yıldır direniyorsun bu alanda. Sence neden bir tiyatro müzesinin olumlu katkıları sürekli yadsınıyor bu ülkede?

Madem hatırlattın onunla başlayayım: AKB’nin Türkiye tiyatro müzesi projemi kabul etmemesi içimi acıtmıştır her zaman. Düşünebiliyor musun, aradan geçen on beş yılda ne çok tiyatrocuyu kaybettik ve nasıl bir tiyatro kültür mirası yok oldu? Müze kurulmuş olsaydı eğer nasıl da zengin koleksiyonlarımız olurdu, böyle yoksun ve yoksul kalmazdık.

Bir tiyatro müzesinin olumlu katkıları tiyatro kültür mirasını korumakla sınırlı değildir, toplumda farkındalık yaratmaktır, toplumsal belleği canlı tutmaktır. Öte yandan tiyatro kültür mirasına sahip çıkmak ortak yaşam kültürümüzü korumak adına da büyük önem taşır çünkü müze bireylerin yan yana geldiği, ortak değerleri birlikte izlediği, paylaştığı bir alan sunar aynı zamanda, toplumu kültürle, sanatla buluşturup barıştırırken toplumsal diyaloğa, adalete de katkı sağlar. Ülkedeki kültür-sanat politikasını belirleyen yetkililer bu bilinçte olmayınca toplum da geri kalıyor doğal olarak.

TTV olarak zengin bir arşiviniz var ama bu arşivi insanların bilgisine, yararına açacak mekân yok. Bu mekânı oluşturacak, geliştirecek sponsorlar yok. Her şeye karşın geçtiğimiz günlerde Depo İstanbul’da çok güzel bir sergi açtınız: Tiyatro Hazinemizden. Bu bağlamda, değerli Osman Kavala ve Ayşe Buğra Kavala’nın katkılarından da ayrıca söz etmeni isterim.

Ayşe Buğra Kavala ile Osman Kavala bize mekânlarını açmamış olsalardı bu sergi kesinlikle gerçekleşemezdi. Bugüne dek hiçbir kurumun ve/ veya özel kuruluşun yapmadığını yaptılar, bize güvendiler ve koşulsuz olarak Depo’yu hizmetimize sundular. Daha önce de benzer bir davranışta bulunmuşlar, Osman Kavala’nın ekonomik olarak zor durumda olan Hagop Ayvaz’ı desteklemek için satın aldığı ve “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisinde kullanılan fotoğrafları vakfımıza bağışlamışlardı. Kavalalar böyle insanlar işte... Bu arada, şunu da belirtmek isterim; Sivil Toplumu Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation’dan da bir fon aldık geçen yıl ama aradan geçen zaman içinde bize verilen tutar maalesef kuşa döndü. Başka destek de bulamadık.

Vakfı ve müzeyi içinde barındıracak bir bina elbette ki kurumsallaşmanın ön şartı. Peki nasıl olabilecek bu? Avrupa Birliği fonları üzerinde araştırma yapıyor musunuz?

Vakfı ve müzeyi içinde barındıracak bir bina için Avrupa Birliği fonlarına arada bir bakıyoruz ama bulduğumuz tek tük fon da tam donanımlı bir yapılanma ve bütçe gerektiriyor; mimarıyla, mühendisiyle vb. Bu da bizi çok aşıyor. Hatta böyle büyük işlere bakan ve bizi destekleyen bir arkadaş var ama onunla da çalışamıyoruz çünkü ücretini ödeyemeyiz.

Nasıl mı olabilecek bu? Nasılını bilemiyorum ama olacak. Yürekten inanıyorum buna, inanmazsam maddi ve manevi olarak bu kadar kendimi vermezdim. İşin daha da tuhafı, başta genç gönüllülerim olmak üzere yakın çevremde de benim gibi birçok inanan var, nedenini bilmiyoruz, onlara “Boşverin” diyorum, “İnancın mantığı yoktur zaten”.

İlgili Konular: #Tiyatro #sergi #Türkiye Tiyatro Vakfı

Yazarın Son Yazıları

Bir sergi: Tiyatro Hazinemizden

Geçtiğimiz ay açılan ve de Ocak 2026 sonuna kadar devam edecek olan “Tiyatro Hazinemizden” sergisi gerçekten de bir hazine sanki...

Devamını Oku
23.12.2025
Genç bir kadının güçlü vedası...

Yerli ve yabancı, sahnelediği çalışmalarla seyircinin ilgisini ayakta tutan 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nin son günlerinde izlediğim oyunlarından biriydi Bovary.

Devamını Oku
25.11.2025
Kasım’da buruk günler…

Dünden bugüne köprülerin altından geçen ve giderek bulanıklaşan sulara rağmen Ata’mız genç, yaşlı hepimizin içinde. Yanında. Yöresinde. Gerisi, “lafı güzaf”.

Devamını Oku
11.11.2025
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ve...

Kuşaklar değişiyor, kuşaklar gençleşiyor ve tiyatro adına verilen ödüller genelde bir yandan sanatçıları yeni yaratılar için teşvik ederken öte yandan da dünden bugüne alanlarında başarılı isimlere saygılarını sunuyor.

Devamını Oku
14.10.2025
Ses Tiyatrosu ve Beyoğlu çağrışımları...

Geçtiğimiz günlerde ENKA Sanat sponsorluğunda Porte Film yapımı olarak hayata geçen; yönetmenliğini Selçuk Metin’in, senaristliğini Zeynep Miraç’ın, görüntü yönetmenliğini Emre Okur’un ve müziklerini Cem Öğet’in yaptığı Ferhangi Bir Yaşam belgeselini izledik ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda.

Devamını Oku
30.09.2025
Seçkin bir kalem: Seçkin Selvi

Ödülün benim için önemli olan ikinci anlamı da sosyal yaşamın her alanında var olması gereken eleştirinin, Demokles’in kılıcına hedef olan bir siyasi kimlik kazandığı günümüzde, eleştirinin ve eleştirmenin onurlandırılmasıdır. Onurlandım, gururlandım, çok teşekkür ederim.

Devamını Oku
16.09.2025
Ferhan Şensoy gideli beri...

31 Ağustos 2021: Ferhan Şensoy’un aramızdan ayrıldığı tarih. O gideli beri sıklıkla bugün aramızda olsaydı, ülke olarak içine düştüğümüz bu kaosu acaba nasıl yorumlardı diye düşünürüm.

Devamını Oku
02.09.2025
Robert Wilson: Geriye dönüp bakmak

31 Temmuz 2025’te, dünyanın sayılı tiyatro insanlarından biri olan yönetmen Robert Wilson New York’ta yaratıcı çalışmalarının tohumlarını attığı, genç sanatçılara alan açtığı Water Mill Center’da, evinde vefat etti.

Devamını Oku
05.08.2025
Sevda Şener Hoca’ma saygı ve sevgi ile...

Prof. Dr. Sevda Şener 22 Temmuz 2014 tarihinde, 86 yaşında vefat etti.

Devamını Oku
22.07.2025
Bu nasıl bir ortam?

“Saygı” sözcüğünün içerdiği anlamlar, kapsadığı alanlar yok oluyor sanki birer birer. Başka ne olması beklenir ki zaten böylesi karanlık bir ortamda?

Devamını Oku
08.07.2025
‘Bir Babıâli Zirvesi’

Geçtiğimiz hafta, Beyoğlu’nda artık parmakla gösterilen tarihi binalarından biri olan Metro Han’da, Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral üstüne yapılmış olan Bir Babıâli Zirvesi belgeselini izledik. Belgeselin fikir babası ve yapımcısı gazeteci Nazım Alpman’ın yanı sıra; Habitat TV ve belgeselin yönetmeni Murat Toy, ekip arkadaşları ve de sevgili Zeynep’le o akıcı röportajı yapan Merve Küçüksarp Babıâli zirvesini bizlerle paylaşan isimler.

Devamını Oku
24.06.2025
Bir Oya Başak geçti dünyamızdan

Oya’nın o kendine özgü güzelim kahkahası çınlıyor kulaklarımda... Sıklıkla aklım Oya’ya kayar ve onun sıcaklığını, direncini düşünürüm. Dünyasına çarpan olumsuzlukları nasıl ötelediğini, insanı adeta eğiten olumlu duruşunu düşünürüm.

Devamını Oku
27.05.2025
Haldun Taner ustamıza selam...

7 Mayıs 1986 Haldun Taner’in 39 yıl önce aramızdan ayrıldığı tarih. Aslında aramızdan ayrılmış sayılmaz. Oyunlarıyla, öyküleriyle, denemeleriyle, eleştirileriyle her zaman yanımızda. Çağdaş tiyatromuzun bir büyük ustası. Sanat ve özgürlük onun çalışmalarının değişmez mottosu. Baskı ve sansür karşıtı, özgürlükten yana duruşuyla dünyamıza boyut katan bir “has insan” eğitmen, yazar, yorumcu...

Devamını Oku
13.05.2025
İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

İnsanlar, mekânlar ve nesneler sahnede

Devamını Oku
29.04.2025
Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Ionesco’nun eseri Tiyatro Oyunevi yapımıyla sahnede: ‘Kel Diva’ üstüne düşünceler

Devamını Oku
15.04.2025
Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Olmuyor, olmuyor, olmayacak...

Devamını Oku
01.04.2025
‘Bir Kadın Uyanıyor’

‘Bir Kadın Uyanıyor’

Devamını Oku
18.03.2025
Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Hasan Âli Yücel’e saygıyla...

Devamını Oku
04.03.2025
Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Ümit Denizer’e geç kalmış bir veda...

Devamını Oku
18.02.2025
Yeni bir yıla girerken

Yeni bir yıla girerken

Devamını Oku
24.12.2024
Haldun Dormen 70. sanat yılı

Haldun Dormen 70. sanat yılı

Devamını Oku
10.12.2024
Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Bir kaynak kitap: Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz

Devamını Oku
26.11.2024
Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Geyvan McMillen’e sevgiyle...

Devamını Oku
12.11.2024
Cumhuriyetin yüzü

Cumhuriyetin yüzü

Devamını Oku
29.10.2024
Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Tiyatro müzeleri buluşuyor...

Devamını Oku
16.10.2024
Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Suna Keskin: Tiyatroya adanmış bir yaşam

Devamını Oku
15.10.2024
Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin amacı nedir?

Devamını Oku
17.09.2024
‘Hatırlayamadıklarımız’

‘Hatırlayamadıklarımız’

Devamını Oku
03.09.2024
Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Bir kez daha ‘Merhaba’ Genco Erkal...

Devamını Oku
06.08.2024
ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

ENKA Sanat’ta ‘Geçen Gün’

Devamını Oku
23.07.2024
Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Gerçeklerle yüzleşmek: ‘Sivas ‘93’

Devamını Oku
09.07.2024
Neler oluyor bize?

Neler oluyor bize?

Devamını Oku
11.06.2024
Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Devamını Oku
14.05.2024
‘İnsan biriktirmek...’

‘İnsan biriktirmek...’

Devamını Oku
30.04.2024
Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Kopenhag: Bellek, belirsizlik ve sorgulamalar

Devamını Oku
23.01.2024
Ayla Algan’ın ardından...

Ayla Algan’ın ardından...

Devamını Oku
09.01.2024
Söz ve müzikle ÖZGÜRLÜK

Söz ve müzikle ÖZGÜRLÜK

Devamını Oku
26.12.2023
Mekâna özgü bir oyun...

Mekâna özgü bir oyun...

Devamını Oku
12.12.2023
27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından! ‘Çocuklar gibi şendik...’

27. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından! ‘Çocuklar gibi şendik...’

Devamını Oku
28.11.2023
Hakikati aramak...

Hakikati aramak...

Devamını Oku
14.11.2023