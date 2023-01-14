Güven ve özgüven

14 Ocak 2023 Cumartesi

Galatasaray liderlik koltuğunu hak ettiğini kanıtlamak istercesine, bıraktığı yerden var gücüyle başlıyor maça. Öyle bir pres uyguluyor ki Hatayspor’a karşı, konuk ekibin futbol anlayışını kavrayabilmek için epey beklemek gerekiyor. Maç boyunca yan rol, başrol, yapım, yönetim tamamen Galatasaray’da. Sayısız net pozisyona giriyorlar. Bunlardan dört tanesini de ağlara yolluyorlar (Kerem, Mata-2 ve Gomis). Icardi’nin golü yok ama ilk üç goldeki rolü de maç boyunca katkısı da büyük. Buna bir de seyircinin sahadakini tamamlayan baskısı eklenince, Hatayspor’un “Maç vardı bizim” demesi 18. dakikayı buluyor. Bu yorum kafaları karıştırmasın. Son derece hızlı, bir o kadar da disiplinli bir takım Hatayspor. Presten kurtulup ileri fırladıkları anda (ki bunu maç boyunca sık sık ve yıpratıcı şekilde yapıyorlar) Galatasaray’ın tüm kademelerini geçip Muslera’yla karşı karşıya kalıveriyorlar. Ancak onların şanssızlığı zaten pek hata yapmayan Muslera’nın bugün daha da gününde olması! Galatasaray uyumlu ve tempolu oyununu aksatmadan oynadıkça seyircisine güven veriyor. Taraftar güvenini yansıttıkça her futbolcunun da özgüveni artıyor. Galatasaray, aldığı üç puanla rakiplerinin maçlarını keyifle seyretmek üzere liderlik koltuğuna iyice yerleşiyor.