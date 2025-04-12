Ebru Kılıçoğlu
Koltuğunda rahat
Lig “uzun bir maraton”sa, Samsunspor, Galatasaray için son etapta sprint atabilecek “o” rakip... Ama öyle olmuyor. Zor geçmesi gereken maç, keyifsiz, temposuz, pozisyonsuz ama rahat geçiyor SarıKırmızılı takım adına. O kadar ki, genelde ilk 11’de sayılan “pas hatası” bu maçta formasını “isabetli pas”a bırakıyor. Hem de yüzde 91’lik bir oranla... Bunda Galatasaray’ın iyi oyunundan ziyade Samsunspor’un tutuk ve konsantrasyonu düşük futbolunun etkisi daha fazla… Galatasaray performansını son dönemde yükselten Yunus (14) ve performansı hiç düşmeyen Osimhen’in (47) golleriyle haftayı açıp, rakiplerine “Siz oynayın ben seyredeyim” diyerek koltuğunda rahatça arkasına yaslanıyor...
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