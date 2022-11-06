Tutkulu, kararlı
Derbi hızlı başlıyor. Tempolu ancak pozisyonlar açısından tutuk bir futbol var. İlk yarıya 3 ciddi pozisyon sığıyor. Bunlardan ikisi gol oluyor: İlki 18’de Icardi’den, diğeri 10 dakika sonra Cenk’ten geliyor. İkinci yarı Beşiktaş’ın topa orta sahada basma çabası oyunu durgunlaştırıyor. Ancak G.Saray yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyan taraf oluyor. Sergilenen tutkulu futbolu göz dolduruyor. G.Saray’da görev adamı Rashica, sessiz kuvvet Torreira ve onu kusursuzca tamamlayan Oliveira’nın oyunu dikkat çekerken, Icardi’nin yakaladığı fırsatları değerlendirmesi, ev sahibine avantaj sağlıyor. 59’da Oliveira’nın akıl dolu asistiyle onun ayağından gelen gol de bunu teyit ediyor. Kalan dakikalarda G.Saray, pozisyonlar bulan taraf olsa da hiçbirini ağlara yollayamıyor. Son dakikalarda Beşiktaş puanları en azından paylaşmak niyetiyle baskısını artırıyor. 84’te Cenk’in şutunu tokatlayarak dışarı gönderen Muslera, gemisini kurtaran kaptan oluyor. Artan heyecan ve gerilimden G.Saray galip çıkıyor. Kararlı tavrı ve tutkulu futboluyla 3 puanı hanesine yazıyor.
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