Yine bir Bayram...

Canımıza, malımıza, ırzımıza saldıran binlerce mahkûm serbest:

Ama siyasal mahkûmlar, fikir suçluları, mahkûm olmamış olan tutuklular içeride!

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Cuma günkü yazımda, AKP dönemindeki kamu zararının 418 milyar dolar olduğunu hesaplayan çalışma grubunu kuran, Hazine, maliye ve denetim uzmanı, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Uğur Dündar’a, “Yolsuzlukla mücadele konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı korktuğunu” belirten sözlerinin bir bölümünü yayımlamıştım.

Bu sözlerini aktarırken, daha önce de yargılandığına ve mahkûm olduğuna ilişkin bir ifadesine rastladım.

Bunun üzerine daha önce kendisine karşı hangi davaların açıldığını araştırdım.

Vardığım sonuç beni gerçekten şaşırttı.

Aşağıda bu davaların dökümünü siz değerli okurlarımla paylaşıyorum.

Ama önce o sözlerinin, yer darlığından dolayı yayımlayamadığım son bölümü de dahil, bazı bölümlerini yeniden aktarayım.

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Aykut Erdoğdu: “Doğrusunu söylemek gerekirse ilk defa korkuyorum.

Bu ülkede yolsuzlukla mücadele, terörle mücadele kadar tehlikeli.

Karşınızdaki çeteler çok güçlü.

Devlet ayakları var. Mafya ayakları var. Terör ayakları bile var...

Ben Cumhuriyet tarihinde dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılanıp hapis cezası almış tek milletvekiliyim.

Suçum yolsuzlukla mücadele. Terör suçlarında dahi bu yapılmadı...

Karşımızda bir suç örgütü var.

Bu örgüt 418 milyar dolar ile ilgili tanıtım filmlerimizi televizyonlarda yayınlatmadı.

Çok güçlü ve tehlikeliler...

Güvenlik kaygısıyla sunumlar sadece Genel Başkan’a yapıldı ve bu yüzden Genel Başkan’ın masasında bulunan 440 sayfalık rapor kamuoyuna açıklanmadı.”

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1. 2016 Yılı-Melih Gökçek Davası:

Erdoğdu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yönelik “Mercedes’ten rüşvet aldığı” iddiasında bulunduğu için dava açılmış.

Bu davada 10 bin TL tazminat cezasına çarptırılmış.

2. 2021 Yılı-Cumhurbaşkanına Hakaret Davası:

Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya paylaşımlarında “vatana ihanetten yargılanmanız için çalışacağım” gibi ifadeler kullandığı için hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmış.

Bu davanın sonucu hakkında bir bilgi bulamadım.

3. 2024 Yılı-Mehmet Cengiz Davası:

Erdoğdu, milletvekilliği döneminde Sayıştay raporlarına dayanarak Mehmet Cengiz hakkında yolsuzluk iddialarında bulunduğu için açılan bir davada, bir yıl hapis cezasına çarptırılmış.

Ancak, eşi ve avukatı Tuba Torun, bu cezayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak hak ihlali gerekçesiyle itiraz etmiş.

4. 2024 Yılı-Berat Albayrak Davası:

Erdoğdu, Erdoğan’ın Damadı, Eski Bakan, Berat Albayrak’a yönelik “enerji alanında milli çıkarların gözetilmediği” şeklindeki iddiaları nedeniyle açılan bir davada tazminat ödemeye mahkûm edilmiş. Kaç para olduğunu bulamadım.

5. 2025 Yılı-İBB Yolsuzluk Soruşturması ve Tutuklanma:

Erdoğdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 31 Mayıs 2025’te gözaltına alındı, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla 3 Haziran 2025 tarihinde tutuklandı.

Erdoğdu, bu suçlamaları reddetmiş ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Ertan Yıldız’ın iddialarını “iftira” olarak nitelendirmiştir.

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Erdoğdu, bu davaların, yolsuzlukla mücadele ettiği için açıldığını ve siyasi olduğunu iddia ediyor.

Karar elbette, yargı mekanizmasıyla birlikte, EVRENSEL ADALET ve TARİH tarafından verilecektir!

Binlerce adi suçlunun serbest bırakıldığı bu Bayram Günleri’nde, kamuoyu, bütün haksız ve hukuksuz olarak hapsedilenlerle birlikte, onun da bir an önce aramıza dönmesini bekliyor!