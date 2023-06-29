Merdan Yanardağ teröre de teröriste de karşıdır!

29 Haziran 2023 Perşembe

Arkasında pek çok kitap, saatlerce program kaydı, yüzlerce makale olan Merdan Yanardağ’ın “teröre destek vermek”, “terörizm propagandası yapmak” gibi suçlamalarla tutuklanması “hayatın normal akışına” aykırıdır:

Çünkü yapılan suçlamalar, Yanardağ’ın yazar kimliğine, siyasal kişiliğine uygun değildir.

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Olayı anımsayalım:

19 Haziran’da AKP’li milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Gazete Duvar’da bir röportajı yayımlanıyor.

Bu röportajda, Demirtaş, Öcalan ve Kandil hakkında değerlendirmeler yer alıyor.

Merdan Yanardağ, bu değerlendirmeler üzerinden 20 Haziran’da, iktidarın politikalarını eleştiriyor.

25 Haziran’da, 20 Haziran’daki programın 15-20 dakikalık bölümü montajlanarak 4-5 dakikaya düşürülüp kimliği belirsiz bir Twitter hesabı tarafından video olarak yayımlanıyor...

Ve tek merkezden yönetildiği izlenimi veren bir hızla ve yaygınlıkla, derhal “viral” hale geliyor.

(Twitter’da bu konuda bana bile yapılan linç saldırılarının, miktarı, şiddeti, süresi ve bunu yapan hesapların nitelikleri, bu saldırıların tek merkezden yönetildiği izlenimini güçlendiriyor.)

Merdan Yanardağ 26 Haziran’da gözaltına alınıyor, 27 Haziran’da tutuklanıyor.

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Merdan Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna 4-5 dakikalık montaj videoda bile suç unsuru olmadığını belirtiyor:

“Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrası çok açık. 2013’te bu fıkrada değişiklik yapıldı ve orada propagandanın kendisi cebir ve şiddeti meşru haline getirmeye bağlandı.

2019’da yapılan bir ek cümleyle eleştiri hakkı bunlardan muaf tutuldu.

Aslında montajın kendisi bile suç değil.

Bu konuda AYM’nin, Yargıtay’ın kararları var.

Biz ısrarla şunu dile getirdik:

‘Merdan Yanardağ’ın bir bölümü değerlendirme, bir bölümü de Ensarioğlu’ndan alıntı…’

Programın tamamını sunmamıza rağmen klasik tutuklama kararında ‘mevcut delil durumu 26 Haziran 2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içeriği...’ denilerek bahsedilen o 4-5 dakikalık video.

Karar buna göre verilmiş.

Biz ‘Gerçeklik bu değil’ diyoruz ama dikkate alınmamış.

Tutuklama kararında montajlanmış video delil olarak ele alınmış.

Bu kabul edilebilir değil.”

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Durna’nın bu açıklamalarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan şu açıklama geldi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ’ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda, müdafileri huzurunda alınan savunmalarında:

‘Soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini’ beyan etmiş olup...

Alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Bu açıklamada da açıkça, Yanardağ’ın “konuşmanın tamamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini” öne sürdüğü ve “ironi yapmak istediğini” söylediği ifade edilmiş.

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Dilerim tutuklamaya yapılan itirazı inceleyecek olan mahkeme:

Bu tutuklamaya yol açan iddiaların “Merdan Yanardağ’ın siyasal tutumuna ve gazeteci-yazar olarak oluşan kimliğine aykırı olduğu”...

Dolayısıyla, “yaşamın normal akışına da uygun olmadığı”...

“Sözlerinin bağlamından kopartılarak arka arkaya sıralandığı, yani montajlandığı”...

“Twitter aracılığıyla bir linç kampanyası başlatıldığı” gerçeklerini...

Özellikle de “kaçma şüphesi olmadığı”...

Olgusunu dikkat alır...

Ve kendisini tahliye eder.