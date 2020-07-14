Simgeler üzerinden Ayasofya hamlesi

14 Temmuz 2020 Salı

Ayasofya neyin simgesi?

Eski bir kilise olan ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra camiye dönüştürülen ve Cumhuriyet döneminde müze yapılan Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi simgesel anlamda neleri ifade ediyor?

Bu sorunun yanıtı pek çok açıdan verilebilir, nitekim ben de bu farklı simgesel mesajları aşağıda tek tek sayacağım ama bu hamlenin anlamı hem zamanlaması hem de iktidarın daha önce yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde düşünüldüğü zaman tek bir teşhis geçerli:

Umutsuzluk!

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Neden umutsuzluk?

Çünkü, çok kısa bir zaman önce, bizzat iktidar Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi hakkında bu hamlenin “oyuna gelmek” olduğunu belirtmiş ve şunları ifade etmişti:

“Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var...

Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin...

Bu oyunlara gelmeyelim...

Bunların hepsi tezgâh...

Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız...

Ayasofya’nın belirli bir bölümünde namaz kılınıyor.

Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının getirisi götürüsü var.

Bu kararın faturası bizim için çok daha ağırdır.

Bizim dünyada binlerce camimiz var.

Bunların hesabını yapmıyorlar.

Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.”

Yani durum o kadar umutsuz ki, bütün bu itirazlara rağmen bu hamle yapıldı ve KENDİ DEYİMLERİYLE “istikamet kaybedildi, oyuna gelindi”!

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Ben, kendi teşhislerine rağmen bu hamle ile “istikametin kaybedildiğini”, ya da “oyuna gelindiğini” düşünmüyorum...

Tam tersine, bu “umutsuz hamle” ile, şimdiye kadar gittikleri istikamette, “Demokratik ve Laik Sosyal Hukuk Devleti” idealinden biraz daha sapıldığını düşünüyorum.

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Hem içerideki hem de dışarıdaki “götürüsünün getirisinden daha fazla olduğunu” bizzat kendilerinin hesapladığı bu adımı iktidara attıran umutsuzluk:

18 yıllık birikim sonunda ortaya çıkan başarısızlığın, “Tek Kişi Rejimi” altında artık saklanamaz hale gelmiş olmasıdır!

Bu başarısızlık, haksızlık, hukuksuzluk ve baskılardan zaten bunalmış olan toplumu bir de geçim sıkıntına düşürünce, iyice belirginleşmiş ve önlenemez bir oy kaybı başlamıştır.

İşte bu oy kaybını herkesten önce ve herkesten iyi gören iktidar, yanlış politikalarından döneceğine, yanlışlarında ısrar ederek, bu bunalımı zaten yanlış olan aşağıdaki hedeflere yönelik olarak Ayasofya Hamlesi ile aşmaya çalışmaktadır:

1) Toplumdaki “kutuplaşmayı”, “laiklik düşmanlığını” körüklemek...

2) “Mağduriyet stratejisini” yeniden devreye sokmak...

3) Liderlik kadrosu sert biçimde karşı çıktığında onu dinsizlikle suçlamak, sert biçimde karşı çıkmazsa, “Laikliği, Atatürk’ü korumuyor” diyerek, seçmeni nezdinde prestij kaybettirmek beklentisiyle CHP’nin içini karıştırmak, parti ile seçmenin arasını açmak...

4) CHP karşı çıkacak, ötekiler destekleyecek, böylece ittifakta çatlak medyana gelecek beklentisiyle CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasında, Demokratik Düzene dönmek için kurulmuş olan Millet İttifakı’nı bozmak...

5) HDP’nin muhafazakâr seçmeninin oylarını devşirmek...

6) Cumhuriyet ile hesaplaşmak...

7) Atatürk Dönemini suçlamak...

8) Devleti din esaslarına dayalı kurallar bütünüyle yönetmeye çalışmak...

9) Dinin siyasete alet edilmesinden ve Müslümanlığın yanlış uygulamalarından dolayı kendisine eleştirel tavır alan tarikat ve cemaatleri yeniden yanına çekmek...

10) Müzenin camiye çevrilmesinden dolayı ortaya çıkacak olan eleştirileri, sözde “Antiemperyalist” bir söylemle karşılayarak “Bağımsızlıkçı, Milliyetçi, Antiemperyalist” örgütlerin ve oyların bir bölümünü lehe çevirmek...

11) Suriye, Libya gibi sınır ötesi harekâtlarda genellikle ittifak aradığı Müslüman Kardeşler gibi, dünyadaki bütün siyasal İslam örgütlerinin desteğini almak...

12) Ekonomik başarısızlığı, geçim derdini, mutfaktaki yangını unutturmak...

13) Haksızlık ve hukuksuzlukları, baskıları unutturmak...

14) Başarısızlıklardan oluşan gündemi değiştirmek...

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Aslında değiştirdiği rejimin altında kalan ve başarısızlıkları artık saklanamaz hale gelen iktidarın, yukarıda saydığım bütün bu olası hedeflerine karşın, “Ayasofya Hamlesinin” oy kaybını önleyeceğini sanmıyorum.

Çünkü bütün bu hedefler de, iktidarı zaten başarısızlığa götüren bugüne kadar izlediği yanlış politikaların yansımaları olarak görünüyor!