Filler savaşında Türkiye

12 Aralık 2024 Perşembe

“Wapiganapo tembo nyasi humia!” “Vapigenapo tembo niyasi humiya” diye telaffuz edilen Swahilice* bir özlü söz:

“Filler savaşır, çimenler ezilir!” anlamında.

Bir yanda, ABD öncülüğündeki Batı, öte yanda Çin öncülüğündeki Doğu, iki fil, dünya egemenliği için rekabet ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa, İsrail-Arap savaşı ile Ortadoğu eziliyor!

Türkiye ise Avrupa ile Ortadoğu’nun sınırında, her iki savaştan da etkileniyor.

Eğer çok dikkatli davranmazsa o da bu savaşlardan ve filler arasındaki dünya rekabetinden çok zarar görebilir.

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Türkiye, sadece Avrupa ile Ortadoğu arasındaki sınırda bulunmakla kalmıyor:

Coğrafi konumu ve siyasal/kültürel/ekonomik nitelikleri dolayısıyla, hem Doğu ile Batı hem Kuzey ile Güney hem de Hıristiyan ve Müslüman Dünyalar arasında, tam sınırlar üzerinde yer alıyor.

Ülkemiz, AKP/Erdoğan iktidarına bir Avrupa ülkesi olarak başladı ve ne yazık ki gittikçe bir Ortadoğu ülkesi olmaya doğru evriliyor.

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Batı ile Doğu arasındaki dünya egemenliği rekabetinin, Avrupa’da Ukrayna-Rusya ve Ortadoğu’da, Hamasİsrail arasındaki sıcak savaşlara dönüşmesi, Erdoğan/AKP yönetiminin artık yıprandığı ve iktidardan uzaklaşmaya başladığı bir döneme rastladı.

Erdoğan/AKP yönetimi zayıflatan ve iktidardan uzaklaştıran en önemli faktörler:

1) Ülke yönetiminin, insanlığın siyasal birikiminin ulaştığı, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti yapısından, Ortadoğu devletlerinde görülen, Ortaçağ’dan kalma, tek kişiye bağlı “Şahsım Devleti” yapısına geçmesi...

2) Ve üstelik (ne yazık ki aktif olarak müdahale ettiği) Ortadoğu Savaşı’ndan dolayı, ülkenin ekonomik, demografik, kültürel, sosyal ve siyasal dengelerini bozan bir “sığınmacı” dalgasına maruz kalmasıydı. Sonuç olarak Türkiye’deki siyasal iktidar, Doğu-Batı rekabeti yapan filler arasında hem Avrupa hem de Ortadoğu Savaşlarının olumsuz etkilerine açık bir durumda kalmıştır.

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Türkiye, Suriye sorununda, Astana süreci bağlamında Rusya ve İran ile Doğu’nun yanında yer almış ama öteki yandan NATO üyesi niteliğiyle Batı’nın stratejilerine uygun davranarak İsrail ile ilişkilerini son dakikalara kadar sürdürmüştür.

Bu çelişkiler, iktidarın daha da yıpranmasına yol açmıştır.

İktidarın içteki asıl sorunlarından biri olan Kürt Sorunu ise Ortadoğu Savaşı ve Suriye Devleti’nin çökertilmesi ile doğrudan ilişkilidir. İktidarın, Kürt Sorunu’nu, kendi ömrünü uzatmak için istismar etmek yerine, ülke çıkarlarını gözeterek çözmeye çalışması ve Suriye’nin “laik demokrasi” olarak “toprak bütünlüğünü” savunması, Türkiye’nin çıkarları açısından, en doğru çözüm gibi görünmektedir. *

Swahili Tanzanya, Kenya, Uganda ve Afrika Birliği’nde resmi olarak kullanılan bir Bantu dilidir.