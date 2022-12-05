Önce yasa sonra denetleme

05 Aralık 2022 Pazartesi

Kulüplerimiz son yıllarda büyük bir borç sarmalına girdi. Bütün branşların bütçeleri açık veriyor ve borçlar hızla artıyor. Kredi faizi ödemeleri, tek taraflı iptal edilen kontratların getirdiği yükler, mahkemelerle ötelenen borçlar artık yolun sonuna gelindiğinin göstergesi. “Yakıtı para olan soba” diye tanımlanabilecek çoğu kulübümüz duvara tosladı. Bunda son dönemde sosyal medyanın kulüplerin yönetimini etki altına almasının rolü büyük. Sosyal medya baskısıyla transferler yapılıyor, sporcu veya teknik adamlarla yollar çok çabuk ayrılıyor, sürekli günübirlik kararlar alınıyor. Kısacası, sosyal medya en önemli yönetim kurulu üyesi haline geldi.

SİYASET, SPORU TESLİM ALMAK ÜZERE

Diğer taraftan, popülaritesini artırmak, vitrinde olmak, şahsi çıkarlarını geliştirmek için orada olan ve buradan beslenen yönetici sayısı gözle görülür bir şekilde artıyor. Bu noktada, maddi manevi özveride bulunan, kendi işlerini aksatacak şekilde spora ciddi zaman ayıran yöneticileri ayrı tutuyorum. Siyaset sporu teslim almak üzere. Borç yapılandırmasından kredi almaya, hatta bazı kulüplerde antrenörü belirlemeye kadar sahasını genişletmeye başladı. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya gibi ülkelerde söz konusu bile olmayan bir duruma geldik.

ARKADAN DOLAŞMA YOLUNU KAPATIN

“Ne yapmalı?” diye soranlara cevap çok basit: Birinci aşamada çok kapsamlı bir Spor Yasası şart. Bu yalnız futbolu kapsarsa çok yetersiz kalır. Kimi yöneticilerin hâlâ “amatör” diye tanımlamakta ısrar ettiği, aslında ciddi bir harcama kalemi oluşturan olimpik sporlar da bu yasanın içinde yer almalı. Hiçbir şekilde şeffaflıktan taviz vermeyen ve arkadan dolaşma yollarını tamamen kapatan bir yasaya ihtiyaç var. Başta basketbol ve voleybol gibi popüler takım sporları olmak üzere futbol dışındaki branşların tam anlamıyla ayrı yönetime (tabii ki kulübün denetiminde) kavuşması gerekiyor.

LİYAKAT SAHİBİ YÖNETİCİLER

Borç batağında olan kulüpler için bu çözüm olur mu derseniz ikinci aşamaya geçebiliriz. Yasanın çıkmasından hemen sonra kulüplerin bir kereye mahsus olarak vergi ve kredi borçlarının (yapılandırma şeklinde değil) tamamen affedilmesi ve devlet tarafından üstlenilmesi gündeme gelmeli. Bunlar yapılırsa siyasetin spor üzerindeki etkisi kısa sürede ortadan kalkar. Daha önemlisi liyakat sahibi, iş bilen yöneticilere kapı açılır. Sözün özü: Önce yasa, sonra denetleme. Sporumuzu düzlüğe çıkarmanın yolu budur.