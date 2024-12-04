Erman Kunter
Erman Kunter erman.kunter@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Milli takım...

04 Aralık 2024 Çarşamba

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi. Deplasmanda Macaristan’ı zor da olsa yenerek bu hakkı kazandık. Şimdi bundan sonra kalan 2 maçımızı da kazanarak grubu birinci bitirmeye ve üst torbadan kuraya katılmaya çalışacağız. Daha önce takımımızın madalya adayı olduğunu söylemiştim. Aynı tezi yine savunuyorum. Buraya kadar her şey tozpembe. Ancak son maçımızda ilk beş harici hiçbir oyuncumuzdan verim alamadık. Toplam 200 dakikalık sürede kenardan gelen oyuncular 30 dakikadan biraz az oynadı, ortalamaları 5 dakika. Attıkları sayı yazıyla sıfır (0). Aldıkları ribaunt (2). Verimlilik puanları ise -6. Bu, bizim ileride başımızı ağrıtacaktır. Uzun soluklu arka arkaya maçların oynandığı Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalarda süreleri paylaştırmak ve herkesten katkı sağlamak önemlidir. Bu hem kenardan gelen oyuncuların motivasyonunu sağlar hem de sorumluluğu fazla olan oyuncularımızı yeterli süre dinlendirir.

TBF AYNI TAS AYNI HAMAM! 

Milli takımların yapısı farklıdır. Önemli olan herkesin arzuyla ve “Bu benim takımım” şiarıyla geldiği bir takım olmaktır. Profesyonelliğe yer yoktur. Kulüp takımları ise daha değişiktir. Bütçeniz izin verdiği sürece performansından memnun olmadığınız oyuncuyu kesip, yenisini alırsınız. Motivasyonu prim vererek veya ceza keserek sağlarsınız. Astığınız astık, kestiğiniz kestiktir. Ama milli takıma gelince işler değişir. Kadronuzdan en iyi performansı almak ve oyuncuların gönülden koşarak geldiği bir takım yaratmak zorundasınız. Belki de takım sporlarında beceremediğimiz konu bu olsa gerek! Eğer federasyonumuz geri adım atıp (!) Larkin’i kadroya katarsa bazı sorunlar çözülür. Ama zamanında bu işi niye beceremediniz diye sormazlar mı adama diyesim geliyor? Wilbekin sorunu da aynı şekilde iş bilmezlikten mi oldu acaba? Bu basketbolcuların Türk oyuncu olma statüsünü kaybetmeleri yüzünden kulüplerinin mağdur olmaları da cabası. Federasyondan bahsetmişken, aynı tas aynı hamam demek yanlış olmaz. Seçimlerden sonra kimileri her zamanki gibi seyahatte, seçim öncesi verilen sözlere rağmen kimilerinin tamamen saf dışı edilmiş olmalarına söylenecek bir şey yok! Yaptıkları yapacaklarının kopyası dedik, pek yanılmamışız!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Milli takım... 4 Aralık 2024
İş olsun torba dolsun! 19 Kasım 2024
İşin kolayı! 12 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Suriye’de ‘zafer’ de ‘kurtarmaz’!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Biri hukuk devleti mi dedi?
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Güney Kore dersi: Seçildim her şeyi yaparım
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Böyle devam etmez!
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyet ve kadınlarımız - Asya Âli Özdemir
Olaylar Ve Görüşler
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı 90 yaşında - Dr. Tunay Şendal
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay CHP’ye çağrı!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Aile hekimleri ne istiyor?
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Halepçilik tuzağı
Bedri Baykam
Bedri Baykam Türkiye ve dünya, sahte din ve ırk kavgalarından bıkmadı
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek SGK’ye yurtdışından beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımları yapma yükümlülüğü getiriliyor
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Şimdi ders zamanı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler