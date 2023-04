Brahms ve Beethoven’ı dinlerken

19 Nisan 2023 Çarşamba

Brahms ve Beethoven aynı çağın biri başını, diğeri sonunu yaşamış iki büyük besteci. Beethoven önceki çağın klasizmi ile sonraki çağın Romantizmine bir köprü oluşturmuştur. Bir önceki çağın Haydn ve Mozart etkisinde olduğu kadar, yaklaşmakta olan 19. yüzyıl müziğinin uzun müzik cümleleri ve ses dinamiklerindeki karşıtlığıyla bir sonraki çağın, Romantizmin kimliğini de taşır. Brahms ise “romantik” bestecilerin içinden yetişmiş, Romantizmi içerik, öz olarak yansıtmış ancak yapı olarak klasik döneme bağlı kalmıştır. Geçen hafta Zorlu’da, Pelin Halkacı’nın başkemancılığındaki BİFO’dan, önce Brahms’ın 1. Piyano Konçertosu’nu, sonra da Beethoven’in 6. Senfonisi’ni dinledik. Şef, Kraliçe Elizabeth ödülünü kazanmış Carlo Tenan; solist Belçikalı parlak piyanist Denis Kozhukhin’di. Gerek Brahms’ın konçertosunu, gerekse Beethoven’ın betimsel 6. Senfonisi’ni dinlerken BİFO’nun da giderek ne kadar başarılı yol katettiğini gördük. Yorum, ne abartılı bir romantizm duyuruyordu ne de Beethoven ve Brahms kimliğinden uzaklaşıyordu. Bu arada Denis Kozhukhin’in çaldığı kısacık bis parçasını da sevgili Judith Uluğ’dan öğrendik: Edvard Grieg’in kısa parçalarından biriymiş.

ANKARA FESTİVALİ SON HAFTASINDA

Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın Müzik Festivali başladığı zaman Ankara’ya ilkbahar gelmiş demektir. Uzun yıllar gidip izlediğim bu festivalin en güzel özelliğinden birisi, yöneticilerin sıcacık ev sahipliği yanı sıra And Evi’nde yapılan küçük konserler ve ağırlamalar olmuştur. Kurucularının varisleri Mehmet Başman ve eşi Sevgi Başman festivale ev sahipleriydi. Festival’in açılışına ve 6 Aralık’ta sunulan Altın Madalya törenine mutlaka zamanın cumhurbaşkanı da katılır; her yıl müzik dünyamıza hizmet etmiş bir isme verilen altın madalyayı sahibine takdim ederdi. Ertesi yıl da bu kişi için vakfın baskısı olan bir kitap yayımlanırdı. Açılış gecesi konuşmacılar Mehmet Başman ve 6 Aralık töreninde Erdoğan Okyay olurdu. Şimdi bakıyorum da ne yazık ki adı geçen herkesi yitirmişiz. Ve bir süre maddi zorluklar, pandemi derken festivale kısa da olsa ara verildi. Bugün ailenin oğulları Ali Başman ve Murat Başman SCA Vakfı’nın yönetimindeler. Festivalin son hafta etkinlikleri Gülsin Onay’ın harika çocuklarla yaptığı konserle başladı. Bu proje şimdiye dek pek çok çocuğa sahneye çıkma olanağı verdi. Dün akşam Prag Oda Balesi ve Zemlinsky Quartet’in programı vardı. Bu akşam caz severler Kenny Barron Trio’yu dinleyecek. Yarın akşam Ada Ankara’da ilginç bir dinleti var: Çeng virtüözü Weiwu, arp virtüözümüz Çağatay Akyol ile çalacak. 25 Nisan’da Taipei Filarmoni Oda Korosu/Sofya Vokal Topluluğu ADA Ankara’da olacak. İstanbul AKM ile ortak etkinlikte 55 koronun katıldığı Dünya Koro Sempozyumu düzenleniyor. 26 Nisan’da Trio Vecanda [Veriko Tchumburidze (keman), Dorukhan Doruk (çello) ve Can Çakmur (piyano)] Grieg, Say, Şostakoviç ve Mendelssohn’dan triolar çalacak. Festival, Avrupa Birliği Oda Orkestrası’nın konseriyle bitiyor. Berlin Filarmoni’nin üyelerinden Hande Küden Mozart’ın 5. Keman Konçertosu’yla solist oluyor. Vakfın genel sekreteri Pınar Alpay Yüksel’i enerjik çalışması nedeniyle kutlarım. Genç-deneyimli karması ve her kuşağa seslenen bir festival hazırlanmış.

Özür: Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun açılış konserinde Rahmaninov’un 3. Piyano Konçertosu yerine yanlışlıkla 2. yazılmış, özür dilerim.