Stres dağıldı

16 Aralık 2024 Pazartesi

Beşiktaş ve A.Bilbao yenilgileri Başakşehir maçını “köprüden önce son çıkış” haline getirmişti. Maç içinde gelgitler yaşasa da F.Bahçe umut yeşertmeyi tercih etti. Kulübeler zayıftı. Yoksa Çağdaş Atan gibi bir hoca, Crespo’nun ağlara giden ancak ofsayta takılan plasesi hariç ilk 45’te şut atamayan takımda değişikliğe giderdi. F.Bahçe, Dzeko önderliğnde Oğuz, Kostic, Szymanski ve İrfan’la 2. bölgeyi çok kullandı. Dzeko’nun uzak plasesiyle de öne geçti. Ba’nın kendine atılan omuza kafa ile yanıt vermesiyle de 11-10’luk avantaj maçın fişini çekebilirdi. Ancak Piatek’in ilk şutta skoru eşitlemesi mücadeleyi yeniden dengeye getirdi. Becao’nun hatası vardı. F.Bahçe bu bölümde kâbusu görse de zamanında yapılan değişikliklerle toparlandı. Tadic’in ortasına Nesyri’nin kafa vuruşu Kadıköy’deki stres bulutlarını dağıttı. Mourinho maça dokunmuştu. Hatalar, ahlar vahlar derken Nesyri ile fark açıldı ve F.Bahçe kazandı. Ancak Mourinho kulübeden bu denli verim alınmayacağını biliyordur çünkü her takım Başakşehir gibi erken eksilmez.