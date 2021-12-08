08 Aralık 2021 Çarşamba

Barok dönem, müzik tarihinin en önemli kavşağıdır. Kendinden önceki ortaçağı bir sonraki klasik çağa hazırlamıştır. “Müziği Yaratanlar” başlıklı kitap Aydın Büke ve İpek Mine Sonakın gibi kendileri de müzisyen olan değerli yazarlar tarafından kaleme alınmış, ilk baskısı 2006’da yapılmıştı. Şimdi Epsilon tarafından yapılan ikinci baskı doğal ki bugünün teknik yeniliklerini de içeriyor. Önsözde yazarlar şöyle diyor: “Biz belli bir coğrafyada belli bir tarih süreci içinde Avrupa kıtasında müzik tarihçilerinin ‘Barok Dönem’ olarak adlandırdığı 1600-1750 yılları arasını incelemek için yola çıktık.” Barok dönemin genel özellikleri ile başlayan kitapta 17. yüzyılın çağa yön veren İtalyan, Fransız ve İngiliz bestecileri ele alınıyor. Bestecilerin seçilen yapıtlarıyla çağın sosyal ve tarihi özelliklerine örnekler veriliyor. Nota yazılarının örneklerine ek olarak QR kodunu okutup müzik örneklerini de dinleyebiliyorsunuz. Tarihi bir kitabın olmazsa olmazı “Kronoloji” bu kitaba değer katmış. Yararlanılan kaynaklar da kitabın kimliğine özellik eklemiş.

Hep Cevad Memduh Altar’ın sözlerini anımsarım. İlk kitabım “25 Türk Bestecisi”ni kendisine götürdüğüm zaman bana şöyle demişti: “Tarihi içeren bir kitabın ‘kitap’ olarak anılması için iki şeye bakarım: Dipnotlar ve yararlanılan kaynaklar.” Günümüzde kaynakları olmayan, dipnot vermeyen tarihi konulu kitapların sayısı gittikçe azalıyor. “Müziği Yaratanlar-Barok Dönem” her müzik meraklısının, özellikle konservatuvar öğrencilerinin evinde bulunması gereken önemli bir çalışma.

BOĞAZİÇİ’NDE MÜZİĞİN RENGÂRENK DÜNYASI

İnsanlar belli bir yaşa gelince “Hâlâ hayatımın baharındayım, yeni şeyler öğrenebilirim” özlemine kapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde yıllardır düzenlenen İkinci Bahar Akademi’nin dersleri merakla izleniyor. İnsana daha önce kaçırdığı trenleri yakalama fırsatı veriyor. Her yıl benim koordinatör olduğum “Müzik” başlığı altında bu yıl da yeni hocalarımız ve yeni konularımızla, online olarak derslere başlıyoruz. Ders konularımız şiiriyle, tarihiyle, cazıyla, İstanbul sesleriyle, operasıyla, oda müziğiyle, insan sesiyle ve mitolojisiyle uzman hocalar tarafından veriliyor: Aydın Büke: Müzik Tarihine Genel Bakış; Evin İlyasoğlu: Türk Edebiyatında Şiir ve Müzik; Şevket Akıncı: Caz Müziğinin Dünü Bugünü; Sanat Deliorman: İnsan Sesi; Evin İlyasoğlu: İstanbul Müzikleri; Aydın Büke: Oda Müziğinin Zenginliği; Seren Akyoldaş: Opera Sanatı; Asuman Kafaoğlu Büke: Mitoloji ve Müzik. http://www.ikincibahar.boun.edu.tr