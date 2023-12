Pehlivanian, Radulovic ve BİFO

13 Aralık 2023 Çarşamba

Beethoven’ın Keman Konçertosu ve Çaykovski’nin 5. Senfonisi, müzik tarihinin iki dev yapıtı. Deneyimli orkestramız BİFO, enerjik şef George Pehlivanian; kendine has kıyafeti, upuzun saçları, egzantrik devingenliğiyle Sırp keman virtüözü Nemenja Radulovic. Antrakta “Böyle Beethoven yorumu olur mu, hiç beğenmedik” diyenler de onun bambaşka bir disiplinde, değişik bir bakış açısıyla çalmasını övenler de vardı. Ben ikinci gruptan yanaydım. O kocaman cüssenin enerjisiyle derinden gelen incelikli dokunuşlarını övgüye değer buldum. Beethoven için bir ayağı klasizmde bir ayağı Romantizm’de diye bir tanım vardır. Daha doğrusu iki çağı birbirine bağlamış bir dehadır. 1806’da bestelediği Keman Konçertosu sağırlığının iyice ilerlediği ve kendisinin artık bu durumu kabullenmeye başladığı günlere rastlar. İkinci yarıda dinlediğimiz Çaykovski’nin 1888’de yazdığı 5. Senfonisi’nin yorumu ise bana “Tarihte Çaykovski kadar dinleyicisiyle barışık çok az besteci vardır” sözünü bir kez daha anımsattı.

George Pehlivanian gibi enerjik ve donanımlı şefi uzun zaman unutmayacağız: Beyrut doğumlu, Fransız asıllı Amerikalı. Beethoven konçertodaki eşliği kadar Çaykovski’nin 5. Senfonisi’nin son ölçülerindeki dinamizmi müthişti.

2023 SCA VAKFI ONUR ÖDÜLÜ ALTIN MADALYASI FİLİZ ALİ’YE VERİLİYOR

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2023 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın bu yıl müzikolog Prof. Filiz Ali’ye verilmesi çok yerinde bir karar. 1937’de İstanbul’da doğan Filiz Ali’nin babası, ünlü yazar Sabahattin Ali, annesi Aliye Hanım’dır. 1958 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Piyano Bölümü’nde Ferhunde Erkin’in sınıfından mezun olmuş, Fullbright bursuyla ABD’ye gitmiş, New England Conservatory of Music’te David Barnett’le ve New York Mannes College of Music’te Frank Sheridan’la çalışmıştır. 1962-1965 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik öğretmenliği yaptıktan sonra 1965’te İstanbul’a yerleşmiş, 1972’ye dek İstanbul Şehir Operası ve İstanbul Devlet Operası’nda korrepetitörlük, 1972 ile 1985 arasında MSÜ Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve eşlik öğretmenliği yapmıştır. 1985-1986 yıllarında Londra Kings College’ın müzikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve 1990-2005 yılları arasında MSU Müzikoloji Bölümü başkanlığını yürütmüştür.

Filiz Ali’nin radyo programcılığı yılları TRT Ankara ve İstanbul radyolarında (1962-1995); Londra BBC Türkçe Yayınlar Bölümü’nde 1985-86 yılları arasındadır. Ben de onunla ilk kez İstanbul Radyosu yıllarımda tanışmıştım. 1995’te Fransa Kültür Bakanlığı’nın Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres Madalyası’yla ödüllendirildi. 2011’de Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin kuruluşuyla (AIMA) Vehbi Koç Ödülü’ne; 2015 yılında İKSV’nin 43. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’ne değer bulunan Filiz Ali, 1989-1992 yılları arasında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nun genel yayın yönetmeni, 1995- 2007 arasında Uluslararası Eskişehir Festivali’nin de müzik danışmanlığını yapmıştır. Halen, 1998’deki kuruluşuna öncülük ettiği Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) yöneticisidir.

Kitapları: Sabahattin Ali Anılar, İncelemeler, Eleştiriler 1979, Müzik ve Müziğin Sorunları 1987-2011, Filiz Hiç Üzülmesin 1995, Cemal Reşit Rey’e Armağan 1996, Ferhunde Erkin Tuşlar Arasında 2000, Elektronik Müziğin Öncüsü Bülent Arel 2002, Müzikli Geziler 2012, Müzisyen Portreleri 2016, Yok Bi’şey Acımadı ki... 2017.

Not: Geçen yazımda Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın başkemancısı Elif Tarakçı yerine yanlışlıkla Esra Gökoğlu olarak yazılmış. Düzeltir, özür dilerim.