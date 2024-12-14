Her zaman aldatılmazsınız

14 Aralık 2024 Cumartesi

Keşke ben de 2023’ün Aralık ayında yapılan Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu’nda Hasan Arat yönetimine umut bağlayan 7 bin 271 üyeden biri olsaydım. Hiç olmazsa 3-5 ay hayal kurabilir mutlu olabilirdim. Şimdi beklediğimden de kısa bir sürede her şeyin laftan ibaret olduğu ortaya çıktı ve 29 Aralık’ta yeniden olağanüstü genel kurula gidiliyor. Yani “olağanüstü” kongreler dizisiyle kronik hale gelen yönetim krizi devam ediyor.

ÇEBİ İLE BAŞLADI

Aslında bu yol Ahmet Nur Çebi yönetiminin erken seçim kararı almasıyla açıldı. Çebi’nin, örgütlenmiş sosyal medya ve bazı taraftar gruplarının baskısına dayanamaması, kararlarında diretememesi, herkesi memnun etme çabası en büyük hatasıydı. İkinci kez Şenol Güneş’i getirmesi ve ardından yapılan yanlış transferler sonun başlangıcı oldu. Sonra baş aşağı gidişe direnemediler, erken seçim kararı alarak bu yolu açtılar.

Olağanüstü kongreler sağlıklı bir yol değil. Bir kere yönetime aday olacakların hazırlanması için süre bırakmıyorsunuz. Yine işi oldu bittiye getiriyorsunuz. Gerçekten Beşiktaş’ın sorunlarını doğru tahlil edebilen çözüm getirebilecek olan aklı başında insanlar, -ki camia içinde bu yapıda insan çok sayıda var- mecburen dışarıda kalıyor. Ve çark aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Flaş transfer bombaları, gerçekçi olmayan vaatler, bayat taraftar kuyrukçuluğu gırla gidiyor.

Sonra bu telaş ve kargaşa içinde yapılan “olağandışı” kongrelerde keskin ayrışmalara tanık oluyoruz. Beşiktaşlı değerlerini koruma kisvesiyle Beşiktaşlılık değerlerinin yok oluşuna tanık oluyoruz. Bakınız son mali kongreye. İnsanların birbirlerine hitap şekillerine, seviyesiz tribün tezahüratlarına, kavgalara... Ne yazık ki Arat yönetiminin ardından artık “değişim” konsepti de yozlaşmış oldu. Kimse artık bu sözcüğü de kullanamayacak.

YÜZ MİLYON AVRO

Bir yıl içinde parasal olarak 100 milyon Avro sokağa atıldı. Umut ve güven aşınması, değerlerin yozlaşması çok daha vahim. Kısacası, yeni bir şeylerin olamayacağı da açık. Baksanıza yine seçim vaatleri olarak ara transferde 3-5 futbolcu almaktan bahsediliyor. Yani aynı tas aynı hamam. Oysa ki Beşiktaş’ın ihtiyacı, yeni futbolcular değil yeni bakış açısı ve öncelikle de sakinlik.

Şu aşamada kulübün harcama falan yapmadan mayıs olağan kongresine varması... Yapıcı bir ortamda gerçekleşecek kongre’nin Beşiktaş’ı düze çıkaracak bir yönetim aklını başa geçirmesi... Kongre üyeleri, bir kere aldandınız ama her zaman aldatılamazsınız herhalde... Bu da benim değil, Süleyman Seba’nın sözü.