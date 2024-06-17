Araba satışlarında son durum

17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramınız kutlu olsun.

2022 senesinde Volkswagen Polo araç satın almak için onlarca kişiyi devreye sokmuştum.

400 bin TL’ye aldığım Polo aracımı 4 bin km kullandıktan 4 ay sonra yüzde 50 artışla 600 bin TL’ye satmıştım.

Bu ay yine kendime bir Polo araç aldım.

Aldığım Polo’ya liste fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim yaptılar.

Bu anlattığım olay araba piyasasında yaşanan durumu apaçık gözler önüne seriyor.

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Araba eskiden bir yatırım aracıydı. Artık bu dönemde yatırım aracı olmaktan çıktı.

Para çok değerli.

İnsanlar ellerindeki arabaya gözleri gibi bakıyorlar.

Ellerindeki parayı da ya faize yatırıyorlar ya da borsada değerlendiriyorlar.

Her marka ellerindeki araçları satmak için kampanya üstüne kampanya yapıyor.

Takas kampanyası, sıfır faiz kampanyası bunların en başında geliyor.

Bu kampanyaların üstüne yaptıkları indirimleri saymıyorum bile.

Araba piyasasında en lüksünden en standart modeline kadar sıfır araba ilanlarından geçilmiyor.

Sıfır araba fiyatları ikinci el pazarını da vurdu.

Sıfır araba fiyatları ikinci el arabalardan daha ucuza satılır hale geldi.

Bu yüzden ikinci el satışlarda yaprak kıpırdamıyor.

Bayram öncesi bir hareketlilik bekleyen galeriler de zor durumda.

Konuştuğum birçok galeri sahibi gün içinde telefonlarının dahi çalmadığını söylüyor.

Araba alacaklar da bir tedirginlik içinde.

Hükümetin araba markaları için aldıkları kararlar her geçen gün değişiyor.

Zaten zor günler geçiren markalar bu durumdan çok çabuk etkileniyor.

Kırılgan olan araba piyasasını bu gidişle daha da zor günler bekliyor.

Çin’e yüzde 40 ek vergi koyan hükümetimiz bakalım yurtdışından ithal edilen öteki markalar için nasıl bir güzellik düşünüyor.

Elektrikli arabalarda satışlar gün geçtikçe kan kaybederken Rolls Royce’un çıkardığı elektrikli Spectre modelini almak isterseniz de 16 ay sıra beklemek zorundasınız.

Rolls Royce Spectre Türkiye’de yaklaşık 800 bin Euro’dan satılacak.

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ODMD verilerine göre Türkiye’de ilk 5 ay içinde yine en çok satılan otomobil 22 bin 541 satış adediyle Fiat Egea Sedan.

En çok satılan elektrikli otomobil de 11 bin 288 adetle TOGG T10X.

Premium sınıfta 10 bin 482 satışla Mercedes zirvede, 7 bin 490 satışla BMW ikinci, 6 bin 353 satışla Audi de üçüncü sırada yerini aldı.

İngilizlerin en başarılı markası olan Land Rover da ilk 5 ayda 1.041 adet satışla 7. sırada yer aldı.

Lüks araç segmentinde ilk 5 ayda Porsche 450, Maserati 111, Bentley 17, Ferrari 11, Lamborghini 9, Aston Martin 7 araç sattı.

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Araba markalarının internet sitelerindeki satış ağlarına baktığımızda lüks segmentte onlarca araç, orta segmentte yüzlerce araç alıcısını bekliyor.

Araç alacakların en büyük beklentisi yıl sonunda araba fiyatlarının daha da gerilemesi.

Ellerinde daha da çok stok olacak araba markaları, yıl sonunda daha büyük kampanyalarla araçlarını satmak isteyecekler.

Araç alacaklar da bu süre içerisinde hem arabalarını satacaklar hem de paralarını faizde değerlendirecekler.

Araba piyasasında eskiye dönüş de başlamış oldu.

2025 model arabalar gelmeden 2024 model arabalarını satmak isteyen distribütörleri bu yıl çok da güzel günlerin beklemediği kesin.